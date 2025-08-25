Más Información

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

murió este domingo a sus 42 años años, víctima de, como confirmaron algunos de sus allegados a "El País". La actriz española, conocida en México por su papel en "", prefirió llevar su diagnóstico de la forma más discreta posible, por lo que la noticia de su partida está consternando a todo el gremio de actores.

De acuerdo con el círculo cercano de Verónica, quien entró en comunicación con el diario español, habría pasado sus últimos días hospitalizada.

Hasta el momento, es muy poca la información entorno a su deceso; su familia se ha negado a hacer cualquier pronunciamiento público.

De hecho, varios de sus colegas, que ya han extendido su sentido pésame a la familia Fernández Echegaray, externan -a través de sus mensajes- la sorpresa que resultó para ellos conocer que la actriz estaba delicada de salud.

Uno de los que sí conocía su diagnóstico, como es el caso de Dani Guzmán, actor y guionista español, contó a "El País" que, Verónica le pidió hermetismo frente a la situación.

"Ella me pidió que fuéramos muy discretos, fue la actriz más talentosa de su generación, una personalidad única".

En lo que respecta a actores mexicanos,, con quien coprotagonizó "Me estás matando Susan", en 2016, ya se ha pronunciado:

"Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos, querida, Verónica Echegui -compañera-, abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste, qué fortuna a haber jugado a ser actores contigo, te mando un suspiro a donde quiera que estés".

