Constanza, la gran ausente en la misa de Edith González, a 4 años de su fallecimiento

Ayer se cumplieron cuatro años desde que Edith González partió de este plano, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer por más de tres años, por lo que familiares y amigos se dieron cita en una misa que conmemoró su memoria, sin embargo, la gran ausente fue su única hija, Constanza Creel de la que, desde que falleció su madre, se sabe muy poco pero, en esta ocasión, fue el tío de la joven y la expareja de la actriz, Lorenzo Lazo, los que justificaron la ausencia de la joven.

Fue el 13 de junio de 2019 cuando la noticia de que Edith González había muerto conmocionó al mundo de la televisión, pues se trataba de una de las actrices más queridas en México, por lo que no sorprendió que, a cuatro años de su trascendencia, distintos medios de comunicación se dieran cita en las afueras de la Parroquia San Ignacio de Loyola, ubicada en Polanco, donde el viudo de la actriz, Lorenzo Lazo, organizó una misa en su memoria.

De esa manera, la prensa tuvo la oportunidad de conversar con el hermano de Edith, Victor Manuel González, quien reconoció que, todavía hoy, se le secan los labios cuando recuerda a su hermana, pero también habló de la dicha que le producía que el recuerdo de su hermana siguiera conjuntando a medios de comunicación y a grupos de fans que se mantienen en contacto con él en fechas como esta, para expresarle palabras sinceras acerca del cariño que aún guardan por la actriz, mejor recordada por su papel en la obra "Aventurara".

Por supuesto, una de las preguntas que la prensa hizo a González estuvo relacionada con la relación que sostiene con Constanza Creel, su sobrina, la que su hermana le dejó encargada cuando falleció, con la petición de que la cuidara hasta que la joven cumpliera la mayoría edad, plazo que ya se cumplió, pues el pasado 17 de agosto cumplió 18 años, por lo que su tío dio a conocer que la adolescente ya tomó posesión de la herencia que su madre le dejó hace cuatro años, cuando la pequeña todavía tenía 14 años.

En este contexto, Victor Manuel reconoció que ha existido una distancia entre él y Constanza en épocas recientes, situación que le ha dolido, sin embargo, aclaró que no se trata de una distancia motivada por problemas con la joven o su padre, Santiago Creel, actual presidente de la Cámara de Diputados, sino al proceso natural de la edad, pues destacó que la joven está muy concentrada en sus estudios y en sus sueños por dedicarse a la música, especialmente, a la música pop, por lo que no se toma personal que ya no sean tan unidos como lo eran antes, pues el mismo .reconoció- fue así que se desapegó de su madre y padre cuando fue joven.

"Yo tengo ahorita poco contacto físico con ella porque la escuela, sus compromisos, pero ella está bien, nos hemos separado, o sea sí hay un distanciamiento pero nada de ´cocolazos´; tomen en cuenta que ella está joven, va tomando su vida, su destino, sus objetivos y su rumbo y es lógico, ya está ruco el tío", bromeó y reiteró que se trataba de un alejamiento positivo: "Ella ya tiene 18 años, tiene que tomar su vida, para ella fue un golpazo lo de su mamá", pues reveló que fue la única integrante de la familia que recurrió a la ayuda de la tanatología para enfrentar su duelo.

Victor Manuel, además, expresó que Cosntanza sí había sido convocada por lo que esperaba que se diera cita en la parroquia, sin embargo, -más tarde- la misa acabó y la joven no llegó, por lo que los medios, que platicaron con Lorenzo Lazo, al acabar el homenaje le preguntaron por la ausencia de la hija de la actriz, a lo que él justificó que tenía muchos compromisos académicos que le impidieron insistir, sin embargo, fue muy claro al expresar que él y la familia de González, fueron, son y serán su familia por siempre, descartando que existiera algún tipo de rencilla o mala relación y, en cambio, hizo una reflexión muy emotiva en torno al recuerdo de quien fuera su esposa por nueve años.

"La vida es para adelante y los recuerdos lo hacen a uno caminar con la satisfacción de haber dado lo mejor y haber recibido lo mejor, tenemos la conciencia en paz porque sabemos que, en todo momento, nuestra relación fue positiva, entregamos buenas cuentas y está descansando en el mejor lugar, en el lugar donde está su padre y en el lugar donde está la bebé que perdimos".

