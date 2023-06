Conoce a Yudy Arias, la tía de Maluma que es profesora de yoga de las celebrities y es furor en la red

Yudy Arias es la tía de Maluma y fue gracias a ella que el músico inició su carrera en la música, pues fue esta mujer quien le dio como regalo de cumpleaños la posibilidad de grabar profesionalmente. El músico, cada vez que puede, deja en claro la gran conexión y cariño que tiene hacia Yudy.

En una entrevista en el programa "Ventaneando" de Tv Azteca, la mujer reveló cómo fue ese momento. "Tía voy a cumplir años y quiero grabar unas canciones", le pidió Maluma a Arias. "Estábamos en una salida y lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y marcarle a un productor. Le dije 'mi sobrino quiere grabar unas canciones'", confesó la mujer. El productor accedió inmediatamente y "ahí cambió nuestra vida", relató Arias. "Él se ha ganado con esfuerzo, dedicación, con disciplina, con muchos sacrificios todo lo que es", terminó diciendo la tía del artista sobre la carrera de Maluma.

Conoce a Yudy Arias, la tía de Maluma y la yogui de las estrellas. Fuente: instagram @yudyarias

Gracias a su especialidad como maestra de yoga, Yudi es consultada por las celebridades, que se han valido de sus conocimientos, para implementar esta disciplina en su forma de vida, incluyendo, a su famoso sobrino.

Personalidades como Madonna, las esposas de Juanes y Fonsi, Aracely Arámbula, Thalía y J Balvin han cambiado impresiones con ella, algunos tomando clases y otros a través de una charla profunda.

"Madonna no ha tomado clases, pero hemos compartido y en nuestra conversación sí hablamos sobre los tipos de yoga; a ella le encanta y también hace pilates. Nos gustan las esencias y las piedras; entonces, creo que tuvimos una buen conexión", reveló Yudi sobre su vínculo con la reina del pop.

Yudy Arias suele realizar eventos privados y masivos de yoga. Sus sesiones son tan buenas, que el propio Maluma ha mostrado los resultados.

Yudy Arias y su paso por una famosa pasarela internacional

En septiembre del 2022, Arias publicó una fotografía desfilando por la pasarela del New York Fashion Week, con una emotivo posteo sobre la discriminación que sufrió en el pasado.

“Quiero contarte una historia… Un día hace muchos años fui a una agencia de modelos (Medellín y todavía existe) e hice mi casting, la dueña me dijo así: (tono burlón):-”Tú no eres lo que buscamos, ni queremos“-… (para que entiendas: yo, una chica de barrio normalita) la verdad me sentí triste y discriminada”, confesó la mujer.

“Fui por lo mío, emprendí: “Yo hice mis propias oportunidades” de muchas cosas, incluyendo marcas personales y no propias y, esto no acaba aquí, (luego hice muchas marcas, fotos y catálogos como modelo): Hace poco una diseñadora me vio y me dijo: -¡Wow!, amo tu energía con todo lo que eres… te quiero en mi próxima pasarela de … NYFW, New York Fashion Week- y aquí estoy”, reveló la mujer por esta importantísima oportunidad.

“Jamás de los jamases en sus vidas se queden con la opinión de alguien, ni dejen que alguien defina sus destinos” concluyó la tía de Maluma.