Con una amplia sonrisa, movimientos coordinados y ropa veraniega, Bruce Willis reapareció en un video bailando hula hoop, disipando así los rumores sobre su supuesto deterioro físico. La grabación, compartida por su familia, se viralizó rápidamente, pues muestra al actor de “Duro de matar” en una faceta animada y vital.

Willis fue diagnosticado en 2022 con afasia, un trastorno que más tarde evolucionó a demencia frontotemporal, condición que ha comprometido sus funciones motoras y cognitivas.

Esta semana, el “Daily Express US” aseguró que el actor, de 70 años, ya no podía hablar, leer ni caminar. Sin embargo, el reciente video parece contradecir esa versión.

Bruce Willis fue diagnosticado en 2022 con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal. Foto: TikTok.

Lee también: Enfermedad de Bruce Willis estaría avanzando; aseguran que el actor ya no camina

A lo largo de este proceso, su círculo cercano ha mantenido cierta reserva sobre su estado, aunque en diversas ocasiones han confirmado que permanece estable dentro de los límites que impone su diagnóstico. La demencia frontotemporal no tiene cura y con el tiempo afecta el comportamiento, el lenguaje y la personalidad del paciente.

El papel de su familia

Su esposa, Emma Heming, ha jugado un papel fundamental, no solo acompañándolo, sino también alzando la voz sobre la enfermedad en entrevistas y redes sociales. En octubre de 2024, confesó en Town and Country: “No digo que sea más fácil, pero he tenido que acostumbrarme a lo que está sucediendo para poder tener los pies en la tierra y apoyar a nuestros hijos. Estoy tratando de encontrar ese equilibrio entre el dolor y la tristeza que siento".

Por su parte, Rumer y Tallulah, hijas del actor con Demi Moore, suelen compartir momentos familiares en Instagram. Aunque han sido criticadas por publicar imágenes en situaciones vulnerables, sus publicaciones también muestran a un Bruce sonriente, rodeado de afecto y compañía.

Lee también: Así luce Bruce Willis en las nuevas fotos que compartió su hija Tallulah