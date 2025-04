Su rostro era poco conocido mas no sus canciones. “Dollar”, de Becky G, “Baila conmigo”, de Selena Gomez, “La sinvergüenza”, de Banda MS, y “A solas con la botella”, de Christian Nodal, entre otras, tienen la inspiración de Elena Rose.

La cantautora, nacida en Florida pero de ascendencia venezolana, se ha labrado un camino en la composición y ahora busca hacer lo propio como intérprete, abanderando una causa compatible con la de Camilo y Los Ángeles Azules: la defensa de la esencia, del amor, la identidad y la autenticidad.

Bajo esa premisa, estrena su sencillo “Carteras chinas”, utilizando en el título la metáfora para hablar de un amor que no necesita etiquetas de lujo ni artificios para ser valioso. Un amor que, aunque sencillo, es verdadero. La canción es, en palabras de sus protagonistas, un homenaje a la autenticidad.

“Vivimos rodeados de cosas que parecen reales, pero no lo son”, reflexiona Elena.

Camilo, quien desde hace tiempo buscaba colaborar con la agrupación mexicana, reconoce que su carrera también ha estado marcada por el intento —y el error— de encajar en moldes ajenos.

“La autenticidad es algo que valoro mucho. Cuando comencé, traté de disfrazarme de algo que no era, pero me di cuenta de que las cosas no pasaban mientras lo hacía. Sólo cuando decidí ser quien realmente soy, las cosas empezaron a fluir en mi carrera y en mi vida personal”, cuenta en entrevista.

El tema conecta a Venezuela, Colombia y México a través de un ritmo y una idea común: el amor puede ser un acto de rebeldía.

Para Elena, esa colaboración amplificó el mensaje, y lo volvió más potente.

“Es una canción que desde que nació tenía toda la magia de poder expresar un amor genuino y del bueno. Creo que Camilo y los Ángeles Azules son artistas que representan eso. Me encantó tener la oportunidad de que a ellos les haya gustado la canción y que se unieran porque encajaban perfectos. Elevaron la canción a otro nivel”.

Amor genuino en tiempos de apariencia

Para Los Ángeles Azules, el amor y la identidad deben prevalecer ante otras cosas que, como dice “Carteras chinas”, en apariencia son valiosas, pero no lo son.

“A lo largo de los 45 años que llevamos como banda”, explica Elías El Doc Mejía Avante “hemos mantenido nuestra identidad como los Ángeles Azules. Siempre hemos traído la cumbia romántica porque creemos que el amor está presente en todos los rincones del mundo, no importa la edad, el tiempo ni el lugar. Seguiremos luchando por el amor y ese amor en la cumbia”,

Aunque no es la primera vez que la agrupación se une a otros artistas, cada colaboración, aseguran, tiene su propio pulso. En ésta, su sonido vuelve a ser el hilo conductor entre generaciones.

“No son muchos, pero los que se identifican con ese amor puro es padrísimo. Lo hicimos muy bien, quedó perfecta para gente enamorada del corazón. El amor real no es algo tan fácil, es algo profundo, y aunque a veces parece sencillo, es complicado. El amor verdadero tiene un nivel de entrega que va más allá de la atracción superficial”, agrega Mejía.

Para Elena, encontrar sentido en los pequeños momentos es parte de lo que define el amor verdadero. Es una forma de resistencia ante un mundo saturado de filtros.

“A mí me encantan las pequeñas cosas que me sacan una sonrisa. Un abrazo de alguien querido, algo que vi en una flor, un momento que no quiero soltar. Siempre he sido una fanática del amor, y creo que aunque vivamos en un mundo de apariencias, cuando el amor es real, se siente. No puede ser de mentira, no puede ser forzado. Siempre me gusta regresar a lo sencillo, lo más real, incluso cuando las distracciones intentan desviar nuestra atención”, comparte.

Conexión con México y Latinoamérica

El videoclip, grabado entre Miami y Ciudad de México, muestra esa dualidad. En una cocina, Camilo y Elena hornean pan como quien comparte lo esencial.

En las calles mexicanas, los Ángeles Azules y Elena bailan con la comunidad, al ritmo de una cumbia sin adornos.

“A nosotros, como banda, siempre nos ha emocionado mucho la conexión con la gente de México y Latinoamérica. La cumbia ha sido el vínculo que nos ha mantenido unidos por tantos años. Seguiremos luchando por ese amor que encontramos en la música y por llevarlo a todos los rincones”.

Camilo, por su parte, vivió esta colaboración como el cumplimiento de un deseo largamente acariciado. No sólo por el género, dice, sino por la posibilidad de crear algo que le hiciera sentido.

“Soy fan de la cumbia, primero que todo, pero sobre todo fan de los Ángeles Azules y de Elena. Este sonido es algo que me moría por explorar. Y la letra (de la canción) celebra algo real en un mundo lleno de superficialidades, y eso es lo que más me conecta”.

Elena Rose mostrará su rostro y se subirá por primera vez al escenario del Lunario de la Ciudad de México este 15 de mayo.