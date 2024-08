Clausura de los Juegos Olímpicos de París: Quiénes son los artistas que se presentarán y dónde verlos

El entusiasmo por el deporte y la reunión de culturas y países en una sola sede está por concluir este domingo 11 de agosto para el horario latinoamericano, y aunque aún quedan algunas competencias por definir a sus ganadores la ceremonia de clausura está cada vez más cerca.

En la inauguración la sede, París, organizó todo un evento dedicado a mostrar la cultura, influencias y aportes que ha realizado Francia en distintos ámbitos, desde la literatura hasta la música, el cine y el espectáculo, por lo que las expectativas son altas para el cierre de los Juegos Olímpicos.

Los rumores del público en redes sociales colocaban el regreso de Daft Punk, el dúo francés de música electrónica, como uno de los grupos que participarán, pero hasta el momento eso sigue siendo solo un deseo y un rumor.

Quienes ya están confirmados para participar en la extinción del fuego olímpico este domingo, primero, es la banda de rock Phoenix, una conocida y consentida para el público mexicano.

Los originarios de Versalles continuamente tienen presentaciones en la capital del país, su más reciente show fue en el festival Corona Capital, donde cantaron el primer día de actividades junto al cantante mexicano León Larregui.

Además también está confirmado el dueto francés Air conformado por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin, que han sido reconocidos particularmente en la década de 1990 década en la que lanzaron su disco Moon Safaris (1998) de dónde emanan canciones populares como “All I Need”, que actualmente cuenta con más de 95 millones de escuchas en Spotify.

Con estos artistas y otras posibles sorpresas como ocurrió en la inauguración, se despiden los juegos Olímpicos de París, esperando estar a la altura de Lady Gaga y Celine Dion, quienes abrieron de forma espectacular la justa deportiva.

La transmisión podrá verse en México desde las 15 horas e incluso antes con la finalización de distintas disciplinas a través de Claro Sports, y Televisa.

H.E.R. cantará en la ceremonia de clausura

H.E.R. actuará durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París.

Se espera que la galardonada con cinco Grammy cante el himno nacional de Estados Unidos en vivo en el Stade de France como parte del preámbulo para los Juegos de Verano de Los Ángeles en 2028.

H.E.R. ha ganado el Oscar, el Emmy y el Grammy durante su condecorada carrera. La californiana de 27 años ganó el Grammy a la canción del año en 2021 por su himno de protesta “I Can’t Breathe”.

En el mismo año, se llevó a casa el Premio de la Academia a mejor canción original por la conmovedora “Fight for You” de la banda sonora de “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro") en los Oscar. H.E.R. coescribió ambas canciones. La cantante colaboró igualmente en la música y el elenco de voces de la serie animada de Netflix “We the People”, que le valió un premio en los Emmy Infantil y Familiar.

H.E.R. protagonizó la adaptación de “The Color Purple” (“El color púrpura”) que fue producida por Oprah Winfrey y Steven Spielberg en 2023. Hizo una aparición como artista invitada junto a Usher en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero.

Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos por tercera vez. Anteriormente, la ciudad recibió los juegos en 1984 y 1932. Será la primera vez que la ciudad sea sede de los Juegos Paralímpicos.

rad