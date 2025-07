Luego de la reunión que sostuvieron ayer, en el Monumento a la Revolución, decenas de actores de doblaje y locutores, para manifestar su preocupación y desaprobación ante el uso no regulado de Inteligencia Artificial (IA) en su trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum les da la razón y señala que se reunirá con el gremio para buscar una solución.

Durante la conferencia matutina de hoy, 14 de julio, la representante del ejecutivo fue cuestionada acerca de la inconformidad que han manifestado integrantes de la industria del entretenimiento, a raíz de que la voz de Pepe Lavat, actor de doblaje fallecido, se clonara, sin consentimiento, para ser utilizada en un video del Instituto Nacional Electoral (INE).

La presidenta coincide con la comunidad del mundo del entretenimiento; Sheinbaum expresó que debe existir una regulación del uso de la IA, sobretodo, porque se trata de un gremio que vive de su voz, por lo que es muy importante asegurar que su forma de subsistencia no se vea vulnerada.

"Tienen razón, son personas que se dedican, principalmente, al doblaje y, a través de la Inteligencia Artificial, de acuerdo con lo que ellos plantean, se han estado utilizando voces incluso de personas que ya fallecieron para el doblaje, eso no es correcto, tienen razón", indicó.

En ese tenor, dijo que atendería al exhorto de los manifestantes, a través de las instancias correspondientes para, de esa manera, encontrar un esquema de protección que asegure que podrán seguir ejerciendo su profesión sin incidentales.

"Estamos de acuerdo con ellos, ya a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura nos vamos a reunir con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y a su voz tienen que utilizarse para evitar el uso de su herramienta principal, que es su voz y todo lo que está asociado a esta profesión tan importante", dijo.

En lo tocante a que el gremio habló de la posibilidad de que la voz se convierta en un dato biométrico, a través del cual se pueda identificar la autenticidad de identidades, la presidenta Sheinbaum opinó:

"Hay que ver si es dato biométrico o qué, pero lo cierto es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años, el doblaje que se hace en México es muy bueno, hay muchas personas que se dedican a ello, y hay que proteger su trabajo, pero también su voz y todo lo que está asociado a esta profesión tan importante".

¿Qué es lo que piden locutores y actores de doblaje?

En el mitin se aclaró que el gremio no está en contra de la tecnología, -como explicaron a EL UNIVERSAL- sino a la falta de regulación de la IA en la industria del entretenimiento.

No sólo piden que se prohiba la clonación de voces e imágenes, sino que sus derechos sean respetados, pues de no establecerse un protocolo de seguridad, no sólo la comunidad actual, sino las nuevas generaciones que dediquen su vida al entretenimiento, se verán afectadas por el mismo fenómeno.

