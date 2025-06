La IA (Inteligencia Artificial) puede ser una buena herramienta útil para el medio audiovisual, pero no se debe abusar de ella y quitar puestos de trabajo, advierte la Asociación Mexicana de Cinematografía (AMC), luego de que se diera a conocer el anuncio comercial de un banco generado por completo con esa tecnología.

Alfredo Altamirano, co-presidente de la AMC, detalla que en promedio un comercial genera un mínimo de 80 empleos, los cuales se perdieron con dicho anuncio hecho con IA.

Lee también ¿El "asesino de Google"?: qué ventajas tiene el gigante tecnológico en la carrera de la inteligencia artificial

Lamentablemente, indica, no existe una legislación al respecto y tampoco se puede pedir que se retire del aire el producto, así que sólo queda concientizar a las marcas y a la gente sobre el uso adecuado de la IA.

¿Cómo afecta la IA a la generación de empleos en México?

“Nosotros alzamos la voz, pero afecta a todos. Obviamente afecta a cinefotógrafos, pero también a directores, productores, asistentes de producción, arte, maquillistas, locaciones. De por sí la industria está viviendo tiempos complicados por varias cosas, ahora se viene a rematar con esto”, comentó Altamirano en entrevista para EL UNIVERSAL.

El co-presidente de la AMC dijo que no están en contra de la IA, incluso algunos cinefotógrafos asistieron a un congreso alusivo donde se confirmó que hay elementos que pueden servir para su labor.

“No es ilegal lo que están haciendo (en el caso del comercial bancario), pero al final no es ético. Aquí es abrir el debate y aprender a usar las herramientas de manera responsable. No se trata de desechar a la IA, también se trata de aprender de todo esto”, subrayó Altamirano

Lee también La Inteligencia Artificial causa terror en Hollywood

Esta mañana, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la AMC alertó sobre las representaciones artificiales y mal hechas.

AMC alerta sobre uso de IA en comerciales en México.

“La IA no puede ni debe reemplazar el trabajo de miles de profesionales. Nuestro oficio importa. Nuestra imagen no es prescindible. La AMC alza la voz por una industria ética, humana y con futuro”, señaló Alfredo Altamirano a EL UNIVERSAL.

¿Quiénes forman la AMC y qué buscan con la IA?

Entre los socios que integran la Asociación Mexicana de Cinematografía (AMC) se encuentran Emmanuel Lubezki, ganador del Oscar; Rodrigo Prieto, nominado al premio de la Academia; Gabriel Beristáin (“SWAT”), Alejandro Martínez (“La casa del dragón”), Nico Aguilar (“Pedro Páramo”), Juan José Saravia (“Matando Cabos”), Dariela Ludlow (“La liberación”), Erika Licea (“Las sufragistas”) y Ximena Amann (“Sujo”).

La AMC buscará que otros gremios se vayan sumando a la petición y que haga eco en una urgente ley al respecto de la IA.

El uso de la IA en Hollywood fue uno de los motivos por los que en 2023 los sindicatos de guionistas y actores se fueron a huelga por varios meses, parando por completo a la industria comercial.