Cierre de cuenta de TikTok de Yahritza desencadena reacciones de internautas: "Dejen en paz a la chica"

Yahritza Martínez, vocalista del grupo Yahritza y su Esencia, al parecer decidió desactivar su cuenta de TikTok.

El hecho ocurre poco después de que la intérprete de “Frágil” hablara con Pepe Garza, un reconocido locutor de música, en una entrevista en la que también participaron sus hermanos Jairo y Armando, ambos integrantes de la agrupación. Ahí compartieron cómo vivieron la ola de cancelación que siguió al video polémico donde hicieron comentarios sobre México y su gastronomía.

Es importante recordar que los artistas expresaron que la comida mexicana resultaba más sabrosa en Washington, Estados Unidos, y además señalaron que la Ciudad de México era ruidosa, lo que causó molestias entre usuarios mexicanos, especialmente dado que la mayoría del público que sigue a la banda de música regional es mexicano.

A pesar de las disculpas emitidas por los famosos con relación a su manera de expresar su descontento respecto a su experiencia en México, sus seguidores no parecen estar dispuestos a perdonar fácilmente, lo cual mantiene en pie la controversia.

Yahritza y su Esencia ha pedido miles de seguidores en sus redes luego de sus polémicas declaraciones sobre México.

Yahritza cierra su cuenta de TikTok

Sobre este contexto, al intentar acceder al perfil de Yahritza en TikTok, donde hace unas semanas presentaron sus disculpas públicas por el incidente, ya no se encuentra disponible y muestra el mensaje: "Cuenta bloqueada. La cuenta de Yahritza ya no está disponible".

Dado que se desactivó sin ofrecer explicación alguna, aún no se conoce si la propia artista cerró su cuenta o si fue bloqueada tras recibir numerosas denuncias de "haters" en la red social.

Hasta el momento, Yahritza no se ha pronunciado públicamente al respecto; sin embargo, algunos usuarios informaron que antes de la desactivación de la cuenta, perdió hasta 2 mil seguidores.

Durante la conversación con Pepe Garza, la cantante compartió que llegó a sentir temor por su seguridad y la de su familia, ya que recibieron amenazas de muerte. Conmovida, relató: "Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más por mi hermano, porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan".

Además, reiteró que sus comentarios no tuvieron la intención de ofender.

Foto: TikTok





Usuarios reaccionan al cierre de la cuenta de Yahritza en TikTok

El acontecimiento relacionado con la cuenta de TikTok provocó opiniones divididas.

Mientras algunos brindaron sugerencias de que la artista debería pasar por alto los comentarios negativos y perseverar, además de expresar su apoyo con frases como "Yahritza es la mejor" y "Solo por mencionar que no le gustaba la comida mexicana". También compartieron sus deseos de que su cuenta sea recuperada y pidieron que se respete su privacidad: "Ojalá puedan recuperar la cuenta" y "Dejen en paz a la chica", fueron algunas de las manifestaciones.

Por otro lado, hubo quienes persistieron en los comentarios desfavorables: "Simplemente no lograron manejar la fama, no es para ellos; cada vez que hablan empeoran la situación", "excelente noticia", "el poder de los aficionados mexicanos cuando nos unimos, nada nos detiene", "no resisten nada", fueron algunas de las opiniones que expresaron.

Captura.

