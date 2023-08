Laura Flores celebra sus 60 años con una fotografía en muy poca ropa y un mensaje sobre el amor propio

A sus 60 años y tras pasar por su quinto divorcio, Laura Flores se encuentra en su mejor momento, y para demostrarlo hizo uso de sus redes sociales, donde decidió publicar una de sus fotografías más atrevidas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de exitosas novelas como "Gotita de amor" posó como solo pocas veces se había atrevido: frente al espejo y únicamente luciendo la parte de abajo de un diminuto bikini color rosa.

Aunque ella misma aseguró que esta era su manera de festejar el inicio de su sexta década de vida, la también actriz aprovechó la oportunidad para lanzar un poderoso mensaje sobre el amor propio, la aceptación y la belleza, la cual asegura no está peleada con la edad.

La actriz siempre se ha caracterizado por ser una de las mujeres más bellas del espectáculo. Foto: Archivo





En sus palabras, Flores destacó que cualquier mujer puede lucir tan hermosa como ella misma lo deseé, claro que esto también va acompañado de una vida sana y una filosofía de vida saludable, que no solo incluye hábitos alimenticios, también valores y actitudes que saquen lo mejor de ti: "No suelo publicar fotos así, pero en esta ocasión, al cumplir 60 años quise hacerlo. Una mujer puede verse tan bella como se vea a si misma, quiérete, cuídate, haz ejercicio, aléjate de drogas y alcohol, disfruta tu vida y agradece ser quien eres, si tienes algo bueno para aportar habla y si no, calla; criticar te quita luz y solo describe tus limitaciones", escribió junto a la postal que ya ha rebasado los 42 mil me gusta.

Asimismo, aseguró que quien es bello por dentro, también lo será por fuera y destacó que lo más importante, siempre, es aceptarse y quererse tal cual eres: "Decide ser feliz, bella por fuera y por dentro, agradece por cada latido de tu corazón. ¡Gracias Dios y bienvenidos mis 60 años!", finalizó.









Como era de esperarse las reacciones por parte de los usuarios no tardaron en inundar esta publicación; algunos, además de admirar su belleza y sensualidad la llenaron de piropos, mientras que otros aseguraron que su envidiable figura es producto de cirugías y los filtros de las redes sociales.

"Siempre haz sido muy bella,por fuera y por dentro", "Yo me quiero ver cómo tú a mis 60", "Por 60 y más , bella y saludable", "Que preciosa mujer", "Con cirugías todas nos podemos ver así", "Que bien te ves. Muchas felicidades y que sigas disfrutando todo lo bonito de la vida, envidia pero de la buena", "Se ve mejor que muchas de 30 años", "Felicidades por tu cumpleaños, estás bellísima", "Se le pasó de filtros", "A su edad y con tremenda trayectoria. ¿Qué gana subiendo esas fotografías?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la actriz posa así para la cámara, ya que en la década de los 90 apareció en las páginas de la revista Playboy; algo de lo que ahora se arrepiente

