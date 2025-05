“Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado”, canta Ángela Aguilar en su nuevo lanzamiento musical. Mientras las imágenes del video apuntan a Christian Nodal, él reacciona con una publicación en la que parece aceptar el rol de “El Equivocado”.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Botella tras botella” compartió una imagen romántica junto a su esposa, en la que ambos se besan en un yate, con el sol poniéndose en el horizonte y el mar de fondo. En su historia, Nodal acompañó la foto con el enlace de la canción de Ángela, varios emojis (un corazón azul, uno con fuego, unos ojos curiosos y una carita con lágrima) y el nombre del tema, orgulloso.

Foto: Instagram oficial.

Desde mediados de 2024, la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado bajo el escrutinio público, debido a las críticas por el supuesto triángulo amoroso con Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu), quien es madre de la hija de Nodal, Inti. Tras la separación de Nodal y Cazzu, su romance con Ángela surgió rápidamente, lo que culminó en su boda en Cuernavaca. Esta situación llevó a que Ángela fuera vista como la "tercera en discordia" en la relación.

Este año, con su regreso al mundo de la música y renovando su imagen, Ángela no duda en defender a su esposo, respondiendo a las críticas que su idilio ha desatado.

Foto: Instagram oficial.

Ángela le canta a “El Equivocado”

El videoclip de “El Equivocado” inicia con una vista al mar, mientras su tranquila melodía regional envuelve el ambiente. En las primeras escenas, se ve una fotografía de estilo vintage en la que Ángela y Nodal aparecen juntos. Luego, sus manos entrelazadas, con el anillo de matrimonio al descubierto, complementan las imágenes caseras que reflejan su conexión.

“Está bien si me creen, pero si no también, muy mi vida y la de cada quien, porque este amor no lo voy a esconder”, interpreta Ángela, expresando la seguridad con la que vive su relación.

Menciona cómo su amor nació “poquito a poquito” y sin “nada escrito”, añadiendo que “El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones”.

El video continúa mostrando a la pareja disfrutando de su tiempo en el mar: abrazos, bailes, caricias y momentos llenos de diversión. Ángela expresa que, en los brazos de Nodal, se siente protegida, y que sus “locuras” la enamoran cada día más. “El equivocado” es, para ella, el hombre perfecto.

“Y que ruede el mundo, no entienden lo nuestro. Digan lo que digan, él es el correcto. El equivocado a mí me quedó perfecto”, canta, dejando claro que, para ella, no hay dudas de que Nodal es su gran amor.

El video también nos ofrece un vistazo al yate en el que celebraron su noveno mes de matrimonio, en la Isla del Espíritu Santo, compartiendo así una pieza más de su historia de amor.

