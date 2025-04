Christian Nodal se presentó, este fin de semana, en la Feria de Cuernavaca y, durante el espectáculo, tuvo lugar un inesperado suceso pues, cuando el músico se tomó un momento para pausar su show, por la petición que le hizo una de las asistentes, a quien le acaban de robar su bolsa de mano.

Contratado por Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastián, y organizador del festival, Nodal se presentó y cerró la noche, al aparecer en el centro del palenque alrededor de las 23:00 horas del pasado sábado.

El músico entonó sus mayores éxitos y recientes lanzamientos, prolongándose su participación hasta altas horas, pues se despidió por allá de las 04:00 horas de la madrugada.

Lee también: Christian Nodal no se le despega a Ángela Aguilar; la acompaña hasta en la estética

Generoso, como suele ser con sus fans, el intérprete de regional mexicano interactuó con algunos de los asistentes, a quienes les firmó pertenencias y con los que se fotografeó; también obsequió sombreros y gorras autografiadas.

Pero no sólo se limitó a eso, sino que accedió cuando le llegó la petición de una de sus fans que, lamentamente, acaba de sufrir un robo dentro del palenque, luego de que su bolsa desapareciera, por lo que pidió al cantante que dirigiera un mensaje a la persona que hurtó el bolso.

Fue así que, interrumpiendo el show, Nodal expresó que la dueña sólo quería que le devolviesen sus anillos de casada, los cuales se encontraban al interior de la bolsa.

Lee también: Ángela Aguilar se luce en traje de baño para celebrar 9 meses de casada junto a Christian Nodal

"Me robaron mi bolsa, no me interesa eso, sólo mis anillos de boda", y luego agregó "si alguien se robó una bolsa y no quiere devolverla, de pérdida, devúelvale los anillos".

Al acabar el show, el músico no quiso hacer ningún pronunciamiento a la prensa, a pesar de que, últimamente, ha procurado tener un trato más cercano con los medios, debido a la notable disminución de su popularidad en los últimos meses, derivado de su relación con, su ahora esposa, Ángela Aguilar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc