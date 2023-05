Christian Nodal, cautivado por fanática española que subió al escenario, ¿qué pensará Cazzu?

Sin imaginarse, Christian Nodal batió récords con su concierto en España, debido a que reunió a 15 mil personas, logrando el primer "sold out" de un artista del regional mexicano en uno de los recintos multitudinarios más importantes de la región, sin embargo, el cantante nunca se imaginó que esa noche cumpliría el sueño de una fanática que, desde hacía semanas, había planeado pedirle que la dejara subir al escenario para interpretar un tema junto a él y aunque la joven se emocionó hasta las lágrimas, fue Nodal quien se quedó con la boca abierto al ver la gran capacidad vocal de su seguidora.

Fue el pasado domingo que Nodal pisó el escenario del Wikink Center, en Madrid para ofrecer su primer concierto en el viejo continente, pero sin importar que se tratase de su primera presentación, el compositor mexicano -como se diría coloquialmente- "la rompió", al convertirse en el primer cantante mexicano en abarrotar este recinto, como el primero de su género en alcanzar sold out, por lo que no dudó en compartir en sus redes lo dichoso que lo hacía esta noticia pues, sin importar que el concierto ya había terminado, sus fanáticas y fanáticos siguieron coreando sus canciones mientras abandonaban el lugar.

Pero esto no fue el único momento inusual de la noche pues, mientras Nodal esperaba expectante su encuentro con sus seguidores españoles, había una fan que desde hacía días planeaba pedirle al cantante que le permitiera subir al escenario para cantar con él y dicho y hecho, pues sus deseos fueron concedidos, inmediatamente que el intérprete de "Ya no somos ni seremos" se percató que la joven, identificada con el nombre de Naomy Vega, sostenía una pancarta con el mensaje: "Quiero cantar", mientras el música se encontraba interpretado el éxito "Probablemente".

Ya arriba del escenario, el staff entregó a Naomy un micrófono para que cantase a lado de Nodal, a quien -a través de sus redes sociales- ha denominado como su "mayor referente de la música mexicana", momento que describió como el mejor de su vida, ya que la joven está haciendo sus pininos dentro de la música española y, de paso, expuso que interpretaron "Volver, volver", una canción que -reveló- tiene gran significado para ella pues, si bien, es originaria de España, en la publicación que revivió el momento, subió una fotografía de cuando era una pequeña niña, portando un sombrero de charro.

Naomy Vega es cantante y compositora española. Fotos: TikTok e Instagram

Y aunque Naomy es cantante y compositora independiente, eso era un dato que Nodal desconocía, por ello, al escucharla cantar no pudo más que obviar su sorpresa y fascinación, debido a que la joven alcanzaba hasta las notas más altas de la canción, por lo que el mexicano no tuvo más que darle su momento para que ella se luciera, gesto que la fanática agradecería más tarde con este mensaje:

"Gracias por tu nobleza y por la tranquilidad que me trasmitiste al subirme contigo delante. (...) Aún no lo creo y no paro de mirar el vídeo una y otra vez y todas esas veces me entra la emoción", escribió la joven que, además, subió todos los videos que le compartieron otras personas que presenciaron en momento, desde el público, en sus redes sociales.

El éxito de Nodal en Madrid fue tal que ya ha confirmado que el "Forajidos tour", como se titula su gira más reciente, volverá a la región dentro de un año, pues abrió tres fechas; la primera para reencontrarse con el Wikink Center el 12 de julio de 2024, y visitará por primera vez las ciudades de Barcelona y Fuengirola, los 13 y 15 de julio, respectivamente.

