Christian Chávez se disculpa, pero aclara que no usó traje de charro en concierto de RBD

El inicio del regreso de RBD a los escenarios ha sido todo un éxito, la agrupación ha sido recibida entre aplausos y llenos totales, sin embargo, en su presentación en el Madison Square Garden, en Nueva York, uno de los outfit de Christian Chávez desató la polémica en redes sociales, pues su atuendo de charro en color rosa mexicano, combinado con tenis, no fue del gusto de muchos, incluso, seguidores de la banda le sugirieron al artista que no lo volviera a hacer, pues el traje de charro debe portarse con respeto.

"Yo no tengo nada contra ti, pero por favor te pido de la manera más atenta que portes nuestra indumentaria charra con más respeto y como debe ser. Para empezar si no cantas tradicional mexicano no hay porque usarlo y si lo haras por favor hazlo como es debido, con todo gusto la @fmcharreria puede orientarte o cualquiera de nuestras figuras charras podría decirte el modo correcto de vestir. No es un traje que deba usarse como disfraz, ¿sabes? Hay una historia completa y los charros son del grado del ejército. Te invito a leer nuestra historia mexicana para que veas la importancia de dicha figura charra en nuestra patria", escribió una usuaria en el perfil de Christian, quien compartió tres fotografías con dicho trajo, que de acuerdo a su explicación, no es de charro como muchos pensaron.

La tajante respuesta de Christian Chávez

A través de un video que compartió en sus redes, y después de varias críticas por usar un traje de charro color rosa mexicano en un concierto de RBD en Nueva York, el cantante de 40 años ofreció una disculpa para la gente que se sintió ofendida por su traje, sin embargo, aseguró que éste no es de charro, sólo fue una inspiración de la mexicanidad.

"Hago este mensaje porque veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron, por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características, y lo único para que hago este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, yo o soy charro es simplemente una representación de la mexicanidad y obvio respeto muchísimo esa comunidad", destacó.

Sobre el escenario, Christian también ha mostrado la bandera de México con los colores de la bandera de la comunidad LGBTQ+, lo que le ha valido aplausos pero también críticas.

