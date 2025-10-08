Más Información

La Malinche, lejos de ser “la mala” en la historia de México

Favoritos al Nobel de Literatura 2025: Gerald Murnane, Can Xue y László Krasznahorkai lideran las apuestas

El Instituto Cervantes recibirá un legado "in memoriam" de Mario Vargas Llosa

Biblioteca Stresser-Péan firma convenio para fortalecer al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

¿Quién no ha soñado con casarse con su artista favorito? Encontrarlo por casualidad, que con solo mirarte a los ojos se enamore de ti y sellar esa historia con una boda de película. Las fans de pueden hacer este sueño realidad.

El boricua regresa a la Ciudad de México como parte de su gira Bailemos otra vez, para ofrecer cuatro conciertos a su público capitalino, y en el primero de ellos, la experiencia incluye ¡matrimonio!

Desde las afueras del Palacio de los Deportes, recinto que recibirá al llamado “padre de Latinoamérica”, los fans, en su mayoría mujeres, comenzaban a reunirse. Algunas estaban preocupadas porque la lluvia arruinara su outfit, mientras que otras buscaban comprar algún recuerdo que inmortalizara la noche.

Fanáticos se "casan" con Chayanne en la primera noche del tour Bailemos otra vez. Foto: Mariel López/EL UNIVERSAL.
Pero entre todos los puestos, uno llamaba especialmente la atención:“¡Cásate con Chayanne!”, se escuchaba.

La invitación resultaba irresistible para varias curiosas que, sin pensarlo demasiado, se acercaron a preguntar y, por qué no, a cumplir su gran anhelo.

Por 100 pesos podías convertirte en la señora Figueroa. El paquete incluía ramo, velo, un novio de cartón, una figura de tamaño real, y un acta de matrimonio. El beso, por supuesto, solo de ficción.

Así, entre la lluvia, las canciones del boricua, los asistentes que comenzaban a llenar el lugar y el ingenioso vendedor, las fans del intérprete de “Salomé” cumplieron su fantasía, aunque fuera por un rato.

La velada, que apenas estaba por comenzar, prometía ambiente, baile, mucha música y el cariño que solo el público mexicano sabe dar.

