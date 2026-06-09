Charly López y Patricia Manterola trabajaron juntos en el grupo Garibaldi, sin embargo, ese compañerismo no se tradujo en una amistad, y el cantante, conductor y productor musical lo dejó muy claro y dijo que no se explica por qué Manterola exigió trato preferente en los 90's Pop Tour cuando, dice, no tiene un solo éxito en su etapa como solista.

López, quien saltó a la fama en los años 90 como integrante del exitoso grupo Garibaldi, habló claro sobre lo que piensa de su colega, por quien tuvieron que cancelar varios conciertos como GB5 (la alineación actual de exintegrantes de Garibaldi),

"No porque haya sido mi compañera es mi mejor amiga", dijo ante los cuestionamientos al presentar el espectáculo musical "La Máquina del Tiempo", el cual reúne a varios cantantes de la década de los 90.

Lee también Muere el papá de Alessandra Rosaldo, fue manager de Sentidos Opuestos, Napoleón y Lucero

Charly afirmó que nunca ha escuchado o sabido que Paty tiene un tema musical en primer lugar, un éxito, y eso no quiere decir, explicó, que la esté minimizando, sólo se trata de una percepción personal.

"Nunca he escuchado un tema en primer lugar de Paty, es una realidad, no es una mentira, no la estoy minimizando, no, estoy diciendo una realidad".

Garibaldi fue una de las agrupaciones de música pop y coreográfica más exitosas de México a finales de los años 80 y principios de los 90.| Fuente: Twitter @showmundialshow

Lee también Novio de Daniela Parra, temeroso de que la joven se enamoré de Pablo Villagrán, su compañero en "MasterChef"

Argumentó que con sus palabras no la estaba ofendiendo, pues no está diciendo que Paty no canta, ya que aseguró, Manterola canta bien bonito.

"No conozco un tema de Paty que haya sido un éxito", reiteró.

Charly López comparó a Manterola con su también compañera Pilar Montenegro, y dijo que la segunda sí tuvo éxito como "Quítenme ese hombre", el cual fue un hit.

Lee también Shakira ensaya inauguración del Mundial mientras su tema “Dai Dai” supera los 100 millones de reproducciones

rad