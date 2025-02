Personalidades de la actuación y la comedia como Consuelo Duval, Bárbara Torres, Javier Carranza “el Costeño” reaccionan a la muerte de Daniel Bisogno, sin embargo, una de las declaraciones que llaman más la atención, fue la de César Bono, quien asocia la partida del conductor de "Ventaneando" con el mito de que, cuando muerte un famoso, se van dos más, pues sólo esta semana fallecieron Paquita la del Barrio, Yolanda Montes "Tongolele" y él.

César Bono

“Estoy impresionado con aquel mito o leyenda en torno a los actores de que nos vamos de tres en tres, fue Paquita, luego Tongolele y me llama la atención que ahora él y que otra vez se cumpla, me parece digno de comentar. Me duele que pase, como pasó hace poco con Dulce. De Daniel yo pediré en mis oraciones por su hija, para que soporte su ausencia”.

Bárbara Torres

“Yo a Daniel mucho no lo conocí, sólo lo que pudimos convivir en fiestas y eventos, pero el fallecimiento de un compañero siempre es un shock. Se cumple la regla de que los famosos se van de tres en tres, primero Paquita a la que sí conocí, luego Tongolele, que fue mi madrina en una obra y ahora Daniel”.

Consuelo Duval

“Me duele mucho su hijita, no tuve la oportunidad de trabajar con él, pero sí lo fui a ver en “Lagunilla mi barrio” y me reí muchísimo, pienso también en Paty (Chapoy), en Ventaneado y sólo puedo decir que por eso hay que aprovechar la vida, y por eso está la muerte, para recordarnos que estamos vivos y que hay que vivir bien”.

Javier Carranza “El costeño”

“Es lamentable, pero por fin ya está descansando, sé que la estaba pasando muy mal, fue larga la batalla por su salud, luchó hasta el final. Hicimos teatro con Alejandro Gou un par de veces en “El tenorio”, hicimos también “El sirenito”, siempre fue muy buen compañero, muy divertido. Mi pésame a su familia y compañeros”.

Ernesto Laguardia

“Era un buen amigo mío, todos en la familia lo conocíamos y lo queríamos, siempre se comportó de una manera muy correcta respecto a mí y a mi trabajo, siempre me trató con educación, igual a mi esposa. Duele porque fue un buen amigo desde hace muchos años”.

Jorge Muñiz

“¡Qué pena! Sufrió mucho, estos últimos años fueron difíciles para él, para su familia, es un momento duro para los que trabajamos en la industria porque se fue alguien que tenía un estilo único, muy brillante, sabia poner el cometario exacto para que el público se divirtiera y sabia tratar temas para armar debate y generar comentarios positivos y negativos con naturalidad.

Fue buen amigo mío, fue muy generoso conmigo siempre, me recibía con brazos abiertos donde me veía, me quedo con esos recuerdos. Se fue un personaje único, con chispa para la televisión”.

