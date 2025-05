Cecilia Toussaint tiene 50 años como cantante, pero por esas cosas agradables que pasan en la vida, en esta década el audiovisual la ha acogido como actriz y este año ya terminó una película y está en el rodaje de otra.

La intérprete de “Prendedor” y “Tres metros bajo tierra” contabiliza desde 2020 una decena de participaciones en cine y televisión, entre las que se encuentran “La usurpadora”, “Madre de alquiler” y “Loco por ella”, esta última estrenada el mes pasado en salas comerciales.

Recién la cantante de 66 años acabó el rodaje de “Sin decir adiós”, en locaciones coahuilenses y ahora está en el mismo de “Tiempo de jacarandas”, que protagoniza Karina Gidi.

“En la actuación estoy muy activa lo cual me hace feliz, porque con los años cada vez disfruto más mi trabajo actoral, estoy trabajando con gente joven que está empezando. Estuve en Torreón trabajando con Cristina Rodlo ("Tengo que morir todas las noches") en su primera película como directora y ahora estoy trabajando con otro joven director.

“Ambos personajes son fuertes, entrañables. En la de Cristina al personaje le toca vivir cosas que impactan en los demás y es doloroso; en la de ahora sucede lo mismo”, detalla Cecilia.

Con concierto

Sus llamados de “Tiempo de jacarandas” los está intercalando con su preparación al recital que, el próximo viernes, ofrecerá en el Music Hall de Casa Cent’anni de la Ciudad de México.

La presentación se encuentra entre los festejos por sus cinco décadas de trayectoria (comenzadas en su adolescencia), en los que ha grabado más de 10 álbumes

“Se va a oír un poco de lo viejo y dándole cabida a todo el material nuevo que me importa mucho, porque no se ha escuchado en vivo y es mi manera de compartirla con la gente”, adelanta Cecilia.

Cuando están en teatro, los actores tienen frecuentes pesadillas de que salen al escenario sin ropa o se les olvida el diálogo ¿a ti te pasa algo similar?

Yo media hora antes de subirme al escenario ando super nerviosa, no me gusta que nadie se me acerque, quiero estar sola. Sobre el escenario te estás vulnerando, te estás encuerando de alguna manera y eso genera un poco de temor y nervios. Nunca sabes cómo te va a recibir la gente, a lo mejor te abuchea o se queda impávida y no hace nada. Y uno lo que quieres es que la gente se la pase bien.

¿Tienes alguna cábala? Hay quien antes de una presentación ve las butacas vacías y da las gracias o le reza a la Virgen.

Yo me baño, me gusta que el escenario esté muy limpio y ordenado, tengo un problema de TOC (risas), me gusta que todo esté en su lugar.

¿Se te han olvidado las letras en conciertos?

Me ha pasado y ahora con la edad más (risas). Como dicen, ya uno no habla tan de corridito, pero siempre regresan las palabras porque las canciones son como mis tatuajes, es como una segunda piel, hay algunos que se despintan un poco, pero están. Hace poco me pasó que no me acordaba del apellido de mi guitarrista cuando llevo años con él (risas), pero sucede.