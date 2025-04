“La cueva”, para Cazzu, significa dos cosas importantes: su regreso a la música después de un escándalo que la puso en el foco público, y una de las canciones más personales que ha hecho.

Y es que, a unos meses de haber sido lanzada, la argentina confirmó a la revista "Vogue" lo que muchos de sus fans (y el público en general) ya sabían, está inspirada en el final de su relación con el mexicano Christian Nodal.

"En ese momento se estaba viviendo una situación que siento que necesitaba tener una cuota de amor. Se hablaba de muchas cosas, pero no se hablaba del amor", dijo en entrevista para la publicación.

La argentina confesó que abrir esa herida al público no fue fácil, sobre todo porque la imagen que tenían de ella, como una mujer fuerte, podría cambiar radicalmente; aún así decidió hacerlo:

"Me encanta ser esta mujer súper cool, pero mostrar tus sentimientos más profundos, los dolorosos, es un acto de valentía. Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después", agregó.

"La cueva" salió a la luz en medio de la tormenta mediática que desató el matrimonio de Nodal (padre de su hija y su expareja) con Ángela Aguilar. Muchos la interpretaron como una provocación, pero Cazzu dio su propia versión de los hechos.

“La gente escucha estas canciones que puede considerar que son literales, pero en realidad son pura subjetividad y fantasía, por eso se llama inspiración. "La cueva" tiene mi subjetividad: cómo lo viví, lo que pensaba en ese momento y quizás ya no lo piense".

Sobre la maternidad, la trapera confesó que jamás pensó en vivir esta experiencia, pero ahora su vida y hasta su música, incluido su nuevo disco "Latinaje" se han visto influenciadas por ella.

"Las primeras canciones nacieron hace más de tres años. En ese transcurso fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar; también estuve en una relación como yo nunca lo había vivido, nunca me había imaginado tener una familia, no importa lo que haya durado, fue un gran momento", finalizó.

