Con firmeza, Cassandra Sánchez-Navarro confirmó que ya se ha separado de Alejandro Cáceres, el hombre con el que se casó hace casi un año y, si bien, reconoció que su matrimonio no funcionó, destacó que no lo toma como un fracaso y hasta habló bien de su ex, a quien dijo seguir amando, pero desde otro lugar emocional.

La actriz se dio cita en el evento organizado por "Glamour", donde premió a diferentes mujeres al medio artístico que, por su desarrollo profesional, fueron consideras en las diferentes categorías de "Mujer del año".

Con un diseño de la artista textil Marika Vera, Cassandra posó en la alfombra roja de la gala, a sabiendas de que podía ser cuestionada acerca de su presunto romance extramarital con el futbolista chileno Igor Lichnovsky, a pocos días de que se cumpliera un año de que contrajo nupcias con el empresario Alejandro Cáceres.

Ya hace unos días, la prensa le había preguntado a la joven si existí una relación amorosa con el futbolista del América, respuesta que evadió y que, tras la insistencia de los medios, prefirió dejar de constar a preguntas y seguir su paso por la alfombra de otro evento social.

Pero, en esta ocasión, Sánchez-Navarro sí quiso hablar, confirmado lo que tanto se sospechaba, ya no está con Cáceres con quien, antes de casarse, sostuvo un noviazgo de alrededor de dos años.

Sin embargo, no fue de la manera en que se esperaba, pues en realidad la actriz afirmó que se encuentra en buenos términos con su expareja, al que dijo seguir queriendo por el gran ser humano que le parece que es.

"Ya estoy soltera, yo lo amo, lo amo muchísimo, me separé de él totalmente enamorada, es un gran hombre, me enseñó muchísimo, le deseo lo mejor y yo creo que nos vamos a mantener como grandes amigos, eso espero", señaló.

Cuando se le preguntó por Igor, la actriz no perdió la calma y, en cambio, dijo parecerle natural que, ante su separación traten de vincularla sentimentalmente con otras personas, por lo que indicó que no le sorprendería que pronto se especule acerca de ella y otros presuntos prospectos.

"Es normal que estén involucrando, seguro va a haber una lista", precisó.

También señaló que, a su edad, es probable que el amor vuelva a tocar su puerta, sin embargo, ahora está enfocada en seguirse realizando profesionalmente, pues en los últimos años ha participado en grandes y diversos proyectos.

"Estoy muy joven como para no estar abierta al amor, pero ahorita estoy abierta a oportunidades de trabajo y, gracias a Dios, ahí está".

Y aunque nunca perdió la sonrisa, señaló que su separación ha sido un proceso en que ha estado presente el dolor.

"Creo que estar declarando sobre cómo está mi estatus personal es demasiado doloroso y difícil, ya que una nunca sabe cómo van pasando las cosas en la vida, la vida cambia, pero estoy muy agradecida con todo lo que aprendí, de que estuve esa experiencia y de ahora tener esta nueva soltería, a ver qué pasa".

Su separación, para la actriz, no es un sinónimo de fracaso, pues se alegra de haber tomado la decisión de seguir su vida cuando su matrimonio dejó de funcionar.

"Yo creo que un fracaso es estar donde no quieres estar, quedarte en un lugar que no estás contenta, eso es más fracaso".

