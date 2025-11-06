Más Información

La presentación de en la Arena CDMX fue cancelada este jueves a 1 semana de realizarse el concierto.

La agrupación estaba planeando visitar la CDMX como parte de su gira EVO Tour el próximo 13 de noviembre

La banda tiene programados más de 12 conciertos en estados como:

  • Zapopan
  • Puebla
  • Rosemont
  • Sugar Land, Texas
  • Tijuana
Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

La historia de Grupo Marca Registrada, originario de Culiacán, Sinaloa, comenzó en 2014 con la invitación a Fidel Oswaldo Castro a ser el líder y el cantante principal. La banda se conformó por:

  • Luis Angel Sanchez Castro (Segunda voz y guitarra de 12 cuerdas)
  • Ángel Mondragón (Segunda voz, guitarra base de 12 cuerdas y compositor)
  • Fidel Alejandro Jiménez (Base eléctrica)
  • Luis Fernando Medina (Batería)

Los músicos han colaborado con artistas como Gerardo Ortiz, Carin León, Grupo Firme, Luis R Conriquez, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Código FN, y Oscar Maydon entre otros.

Grupo Marca Registrada se distingue en su ritmo por su versatilidad y cuentan con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y actualmente se encuentran celebrando sus 10 años con el álbum EVO LUXURY 2.

¿Cómo solicitar el reembolso del concierto?

A través de redes sociales Super Boletos emitió un comunicado, pero no se aclararon las causas especificas detrás de la cancelación del show de Grupo Marca Registrada, quienes no han emitido ninguna información hasta el momento.

De acuerdo con la boletera encargada del evento señaló que las personas que hayan comprado sus boletos en línea podrán solicitar su reembolso siguiendo las instrucciones que les harán llegar a su correo electrónico.

En caso de haber comprado tus boletos en recinto tendrás hasta el 4 de noviembre de 2026 para comunicarte al número +52 (81) 16251483 o enviar un mensaje a redes sociales de Super Boletos para solicitar el rembolso, donde se te solicitarán documentos como:

  • Identificación oficial: INE o Pasaporte
  • Imagen legible del boleto o boletos físicos

En caso de alguna duda sobre tus boletos de puedes comunicarte a través las redes sociales de Super Boletos o su número en un horario de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde.

