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Los cantantes Michel Bublé y Alanis Morissette fueron las figuras de la inauguración mundialista en Canadá, en un estadio que lució al principio cientos de butacas vacías y en el que se aplaudió a la bandera mexicana y abucheó a la estadounidense.
El Toronto Stadium fue la sede de la apertura y cuyas primeras imágenes con varios vacíos en la tribuna, hizo explotar a las redes sociales en las que se comparó la ceremonia con la ocurrida ayer en la Ciudad de México.
“Nos fue mejor a nosotros”, “hubieran dejado mejor todo en México” y “los canadienses abandonaron a su mundial”, fueron algunas de las frases que comenzaron a circular en Instagram y X.
La primera parte musical corrió a cargo Elyanna y Jessie Reyez, quienes interpretaron la canción oficial “Illuminate”. Pero cuando Michael Bublé se paró en medio de la cancha, sobre un escenario cuya imagen era un mapamundi, las cosas cambiaron. A su alrededor el estadio estaba casi lleno, se encontraban las banderas de los 48 países participantes y un coro de una decena de mujeres que lo acompañaron en “Bring it on home”.
Y si en México fue Alejandro Fernández el encargado de cantar el Himno Nacional en la apertura del Estadio Ciudad de México, en Canada tocó a Alanis Morisssette hacer lo mismo.
“Viva el rock”, fue el mensaje más escrito en publicaciones que se coronaban con la foto de la cantante de “Ironic” y “You oughta know”.
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Ryan Reynolds fue uno de los famosos visibles que acudieron al partido inaugural.
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