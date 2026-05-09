Xcaret.- Índigo, la pequeña hija de Evaluna Montaner y Camilo, está siendo entrenada desde hace tiempo por su papá colombiano, para que disfrute el sabor del chile mexicano.

“Se va a hacer mexicana”, dice de buen humor en un breve encuentro con la prensa, el intérprete de “Vida de rico” y “KESI”, quien jamás ha ocultado su gusto por el país que lo apoyado artísticamente.

Índigo tiene cuatro años y el gusto que va adquiriendo vía el chiltepin, hará más fácil su estancia en México, ahora que comience Camilo su gira por diversas ciudades nacionales.

Las presentaciones a la que se refiere Camilo iniciarán en agosto próximo, tocando entidades como Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Guadalajara, San Luis Potosí y Tamaulipas.

“Al comienzo fue polémico porque no le gusta (el picante), pero de a poco les voy poniendo. Cada que cocino le hecho un poquito y le digo ‘amor, pica un poquito’ y ya la tolerancia le va bien en eso, quiere decir que pronto, cuando estemos de gira, va a comer. Tengo un molcajete chiquitito y ahí lo hago. Voy a pasar mucho tiempo con mi familia y me da mucha felicidad eso”, recalca.

Por ahora Camilo, ganador de seis Latin Grammy, se encuentra en este lugar del caribe mexicano porque esta noche actuará en la 13 ceremonia de los Premios PLATINO Xcaret a lo mejor del cine y series iberoamericanas.

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La parte musical de la entrega correrá a cargo de él, además de la argentina María Becerra y el español Manuel Carrasco.

“Cuando no tengo excusa para estar aquí (México), la invento; tengo mucho agradecimiento por lo generoso que ha sido y estoy emocionado porque este viaje celebra además al cine iberoamericano”, indica.

Ahora también está trabajando en lo que será su nuevo álbum, en el cual impregnará su gusto por lo mexicano.

“Hay algo en mí, en mi manera de escribir y hacer, en cada melodía que yo haga. O sea yo puedo cantar con una guitarra una canción y es difícil de camuflar que yo tengo esa manera de escribir, que es hija de la tradición mexicana”, apunta.

Su disco más reciente es “CUATRO”, lanzado en 2024, en el que se escuchan ritmos de salsa, cumbia, pambiche, merengue y vallenato, entre otros.

Evaluna, su pareja, es hija del cantante venezolano Ricardo Montaner, intérprete de “La cima del cielo”.

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