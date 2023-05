Camilo celebra la diversidad entre sus "tribu": "Ustedes son únicos"

Para Camilo la presión social que actualmente vivimos se ha convertido en el peor de los males pues obliga a muchas personas a perder su identidad, y es que al intentar encajar o formar parte de un grupo, van perdiendo su esencia y las características que los hace únicos.

Es por ello que el colombiano a provechó su más reciente participación en el Tecate Emblema para lanzar a sus fanáticos un mensaje de diversidad con el que los invitó a hacer a un lado las cosas materiales y abrazar su esencia.

“Yo con la tribu (como le llama a su grupo de fans) aprendí el valor de ser quien uno es, el valor de la diversidad. Estamos en un mundo en el que quieren que nos parezcamos a alguien que no somos; de lo que se habla por todos lados es que deberías parecerte a alguien más, que tengamos las abdominales, la casa, la plata, el carro, los likes de otra persona”, dijo.

El intérprete de "Alaska", además de poner a bailar y cantar a los miles de asistentes que se dieron cita en Autódromo Hermanos Rodríguez, también remarcó lo especial y único que son cada uno de sus seguidores, para quienes pidió una ovación y celebró su existencia.

“Me parece que ustedes merecen ser celebrados. Hace ratito salimos a tomar estas fotos; cuando las vi me pareció que no hay nadie como ustedes tribu, son únicos", agregó.

“Este aplauso no es para nosotros, es para ustedes porque no hay nadie como ustedes. Y cuando uno está conectado con la persona que es y con su identidad a mí en mi caso me dan ganas de bailar ¿vamos a bailar o qué? Gracias por dejarme a mí ser parte de esta tribu y ser parte de sus vidas, muchas gracias”.

Grandes éxitos como "Tutu" o "Aeropuerto" emocionaron al público, pero la euforia creció cuando Evaluna Montaner, esposa del cantante, apareció en el escenario para cantar a dúo con él, algo que ya es toda una tradición en cada uno de sus conciertos.

