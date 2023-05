Erik Rubín revela que su separación de Andrea Legarreta fue una recomendación que recibieron en terapia

Después de que anunciaron su separación, en febrero del 2022, Andrea Legarreta y Erik Rubín se han visto envueltos en rumores, especulaciones y escándalos que no sólo han puesto en duda la decisión de poner en pausa su matrimonio, también la autenticidad del mismo.

No sólo se ha llegado a comentar que tanto el cantante como la conductora tenían una relación por acuerdo, sino que, a raíz de algunos videos que se hicieron virales en redes sociales, han asegurado que Rubín le fue infiel a Legarreta con uno de sus compañeros del 90s Pop Tour; incluso, el hecho de todavía vivan juntos ha despertado la duda de si usaron esta noticia como un medio de publicitar los proyectos que han venido presentando recientemente.

Es por ello que, durante una entrevista que el exTimbiriche ofreció al canal de YouTube de Yordi Rosado, decidió aclarar las dudas del público y poner fin a todo lo que se ha dicho de él, de su todavía esposa y la familia que formaron en los más de 20 años que estuvieron juntos.









Durante el comunicado que ambos compartieron en redes sociales para dar a conocer el estado de su vida como pareja, ambos dejaron claro que no se trataba de falta de amor, ahora Erik volvió a hacer hincapié en que entre ambos sigue vivo ese sentimiento, pero la rutina y el tiempo los ha hecho replantearse su futuro juntos. La idea de poner distancia de por medio entre ambos no les surgió a ellos solos, sino que fue una recomendación que recibieron en terapia: "La idea es la separación. Eso es el ejercicio que nos recomendaron, para ver precisamente si queremos divorciarnos o si queremos estar juntos a full, con todo lo que esto conlleva", dijo.

Rubín también aclaró que esto no quiere decir que su relación ya no funciones, por el contrario, hacen tan buen equipo que esto no les ha permitido ver si la relación de pareja se ha transformado y es momento de dejarse, algo que termina sucediendo con muchos matrimonios: “Estamos en el proceso de encontrarnos a nosotros mismos. Donde estamos, como pareja, sin duda funcionamos de muchas formas, pero veamos si funcionamos también de esa. No es fácil, hay que ser valientes y alrededor de todo esto surgen teorías, que si el especial, que si teníamos amantes ella y yo”, agregó.

Erik Rubín anuncia que dejará de vivir con Andrea y sus hijas

Sobre la dinámica que lleva actualmente con su todavía esposa, Erik también fue cuestionado, y es que no solo siguen compartiendo el mismo techo, también forman parte de los mismos proyectos, como el regreso al teatro de "Vaselina" en el que ambos actuarán o los viajes que siguen realizando como una pareja normal.

Ante esto, el también productor explicó que desde que se plantearon el hecho de tomarse un tiempo, la idea era cada quien vivir por separado; sin embargo, han pasado muchas cosas que le han impedido lograr su independencia. Esto no quiere decir que la decisión no sea real, y hasta adelantó que sera la próxima semana cuando salga del domicilio que, hasta hoy, todavía comparte con sus hijas y la madre de estas.

Sobre lo que pasará en un futuro, Rubín aseguró que hasta el momento ninguno de los dos ha pensado en el divorcio, ni siquiera en el intentar salir con otras personas; lo que pase a futuro ni siquiera ellos lo tienen claro, pero están convencidos de que será lo mejor para su familia.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en 2002, a pocos meses de comenzar una relación, y en febrero pasado anunciaron que se separaban. Foto: Instagram

