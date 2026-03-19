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Hoy es el y, algunas de las integrantes de su familia, ya lo felicitaron en redes sociales, con amorosos mensajes que recuerdan que el siempre ha sido un pilar para su núcleo pues, hasta la misma -su exesposa- le dedicó una palabras, acompañada de una fotografía en la que aparece junto a su nieta, la pequeña Louetta Isley.

Un 19 de marzo, pero de 1955, nació Bruce Willis, por lo que ha recibido diferentes dedicatorias, por parte de algunas de las personas más cercanas a su círculo.

La primera en pronunciarse fue, sin duda, su esposa Emma Hemming y madre de sus dos hijas menores, Mabel Ray y Evelyn Penn, quien aprovechó el aniversario del actor para hablar de la enfermedad que lo aqueja, Demencia Frontotemporal (FTD).

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Hemming, esposa del actor desde 2009, pidió a sus seguidores que apoyaran al fondo que creó, a nombre de ella y de Willis, para financiar la investigación del trastorno neurodegenerativo que padece el protagonista de cintas como "Die Hard" y "Pulp Fiction".

Moore, de la que se divorció en 2000, también le dedicó un mensaje, junto a una serie de fotografías en la que Willis aparece junto a las hijas que tiene en común: Rumer, Scout LaRue y Tallulah, también junto a su nieta, a quien carga en brazos. La actriz escribió "Todo lo que necesitas es amor. ¡Feliz cumpleaños, BW! Te amamos".

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Su primogénita, Rumer, ha sido la única de sus hijas que ha recurrido a las redes para felicitarlo, con un video del actor, donde aparece en en una escena de sus antiguas películas, bailando.

"Feliz cumpleaños, papi. Hoy quería pensar en ti, bailando por ahí, siendo tu innegablemente encantador yo. Te quiero mucho".

melc

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