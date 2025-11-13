Más Información

Briggitte Bozzo no tiene problema con dar detalles del procedimiento estético al que se sometió para reducir su cintura, la actriz de 24 años, quien forma parte de "Las estrellas bailan en Hoy", y es pareja de Aarón Mercury, habló abiertamente de la cirugía que ventiló inicialmente Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de "La casa de los famosos México".

Briggitte Marina Bozzo Arcila, actriz y modelo venezolana presume desde hace un tiempo una diminuta cintura, fruto de una remodelación costal, cirugía donde se "rompen" o manipulan las costillas para fines estéticos.

Briggitte, quien comenzó su andar artístico desde que era una niña y es un rostro conocido en las telenovelas mexicanas, compartió que se operó para corregir la escoliosis lumbar que padecía, una curvatura anormal y lateral de la columna vertebral en su parte baja (la zona lumbar), que se desvía hacia un lado en lugar de mantenerse recta.

Además de la actuación, es una destacada influencer en redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, donde tiene millones de seguidores.
Bozzo, quien además redujo el tamaño de su busto, explicó en entrevista para el programa "Hoy", que aunque tiene el umbral del dolor muy alto, la remodelación costal a la que se sometió recién salió de "La casa de los famosos México 2", sí es dolorosa, pero animó a Wendy Guevara a hacérsela si ese es un deseo.

"Me rompieron las costillas para cerrármelas y estar más chiquita", dijo.

La remodelación costal es una cirugía estética que busca estrechar la cintura modificando las costillas inferiores, especialmente las flotantes (la 11ª y 12ª), mediante su reducción, remoción o reposicionamiento.

Con esta cirugía se logra una silueta más definida, pues crea una cintura más estrecha y estilizada; además, la reducción de la circunferencia de la cintura es permanente.

