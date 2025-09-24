Más Información

El verano pasado, la protagonista de , , y su esposo , modelo e hijo del cantante , anunciaron la tierna noticia de que adoptaron a una niña.

A través de un comunicado en Instagram, la pareja compartió su decisión, aunque prefirió mantener los detalles en privado. Ahora, es el propio intérprete de 63 años quien habla con emoción de su nueva etapa como abuelo.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres. Foto: Instagram oficial.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres. Foto: Instagram oficial.

“Es una locura, pero maravilloso. Increíble, conocimos a la bebé, obviamente, y cuando la ves, se convierte en tu nieta. Es tu bebé”, expresó Bon Jovi en una entrevista con Bunnie XO.

El compositor confesó que suele pedir a su hijo y a Millie fotografías de la pequeña todos los días, algo que lo llena de entusiasmo.

También defendió la decisión de que ambos contrajeran matrimonio jóvenes. La pareja se casó en mayo de 2024 en una ceremonia íntima y posteriormente celebró una lujosa boda en Italia.

“Ellos son maduros para su edad, lo entendimos desde el principio. Así que les dimos nuestra bendición. Millie viene de una familia cuyos padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes también. Ellos dos se enamoraron y pensamos: ‘Está bien, los apoyamos’. Y está funcionando”, señaló el músico.“Es hermoso. Ser abuelo te cambia”, agregó.

Jon Bon Jovi posando. Fuente: Instagram @jonbonjovi
Jon Bon Jovi posando. Fuente: Instagram @jonbonjovi

La historia de amor

El romance entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi inició en redes sociales, donde primero entablaron una amistad que con el tiempo se transformó en amor. Llevan cuatro años juntos; las primeras imágenes como pareja salieron a la luz en 2021 y consolidaron públicamente su relación durante los Premios BAFTA 2022 en Londres.

En 2023, Millie anunció su compromiso con Jake, y en mayo de 2024 celebraron su boda. La actriz compartió un tierno mensaje en redes: “Por siempre y para siempre”, acompañado de fotografías que ofrecían un primer vistazo de la ceremonia junto al hijo del icónico músico.

En esas imágenes se aprecia a los recién casados disfrutando de momentos íntimos. Millie deslumbró con un vestido blanco a medida de Galia Lahav, con delicados encajes y un extenso velo. Su maquillaje fue discreto, los accesorios sencillos y el cabello recogido en un elegante moño bajo. Para la recepción optó por un vestido corto de satín con hombros descubiertos, luciendo un estilo más relajado. Jake, por su parte, llevó un clásico smoking.

