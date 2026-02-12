Más Información

Absuelto por la justicia, condenado por oficinas culturales

Absuelto por la justicia, condenado por oficinas culturales

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada

UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Las negociaciones de conciliación ordenadas por la corte en la demanda por acoso sexual y represalias que interpuso contra Justin Baldoni fracasaron, y los coprotagonistas de "It ends with us" casi con certeza irán a juicio, de acuerdo con Deadline.

Los intentos por llegar a un acuerdo han sido “infructuosos”, declaró ayer Bryan Freedman, abogado de Baldoni, frente al Tribunal en Manhattan, tras concluir lo que pudo ser el primer y último día de conciliación. Freedman dejó claro que el juicio con jurado vuelve a estar sobre la mesa.

Aunque reconoció que “siempre existe la posibilidad” de un arreglo, el abogado admitió con pesimismo que no sabe si se retomarán las conversaciones antes del juicio.

Lee también:

Tanto Lively como Baldoni salieron del tribunal alrededor de las 13:00 horas (hora del Pacífico), tras una sesión privada con la jueza Sarah L. Cave.

Fue la primera vez que coincidieron en un juzgado desde que la actriz de "Another simple favor" presentó la demanda, que ahora asciende a 550 millones de dólares. Además acusa a Baldoni de orquestar una campaña de desprestigio en su contra en redes, a mediados de 2024.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cazzu estrena novio? Aseguran que tiene romance con uno de sus bailarines: “Lo bueno es que es más alto que Nodal”. Foto: EFE /AFP

¿Cazzu estrena novio? Aseguran que tiene romance con uno de sus bailarines: “Lo bueno es que es más alto que Nodal”

José Manuel Figueroa va con TODO: confirma demanda contra Imelda Tuñón y lanza ultimátum. Foto: AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL / Tomada Instagram @imetunon

José Manuel Figueroa va con TODO: confirma demanda contra Imelda Tuñón y lanza ultimátum

Carlos Rivera rompe el silencio tras polémica con Toñita y habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL/Instagram

Carlos Rivera rompe el silencio tras polémica con Toñita y habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez

Quiso ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl y termina perdiendo seguidores: "¿Cómo ibas a boicotear si pagaste por entrar?". Foto: Amanda Vance -X /AFP

Influencer presume ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl… y pierde 1,000 seguidores en solo 2 minutos

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou presume vestido de encaje y lencería a la vista tras Super Bowl

[Publicidad]