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sorprendió a algunas de las personas que fueron desalojadas, por el de esta mañana, pues mientras se resguardaba del movimiento telúrico, el músico tomó su guitarra para improvisar una versión de "Enjoy the silence", tema original de Depeche Mode.

Eran alrededor de las nueve y cuarto de la mañana, cuando comenzó a sonar la alerta sísmica y el exlíder de La Ley, fue uno de los extranjeros que se encontraba en nuestro país, esto debido a que el miércoles ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

Como parte de la promoción de su show, el chileno visitó las instalaciones de Exa FM, ubicadas en la colonia Anzures, en donde fue entrevistado por Jesse Cervantes pero, todavía antes de que se sentara hablar con el locutor, tuvo que salir del edificio, como medida preventoria por el sismo de seis grados.

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Habituado a los movimientos telúricos de nuestro país, Cuevas se mostró paciente y, mientras esperaba para que le dieran el visto bueno de volver al edificio, tomó su guitarra, junto con otro de sus músicos, que lo acompañaba para la entrevista, y comenzaron a ejectuar los primeros acorde de "Enjoy the silence".

Rápidamente, otras personas, evacuadas de edificios aledaños, se acercaron, al percatarse que se trataba del intérprete de "Aquí", para grabar con su celular su versión del famoso tema de Depeche Mode.

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