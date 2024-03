Bellakath ataca a joven que le colocaba las extensiones: "no estés de ratera"

Bellakath desestima las acusaciones de Betzel Chávez, la joven que le colocaba extensiones de cabello, quien aseguró que la cantante no le ha pagado por el trabajo que le realizó. La intérprete no sólo niega deberle dinero, sino que asegura que la extensionista no tiene un negocio propio y que lo único que está tratando es hacerse publicidad a costa del trabajo ajeno.

La cantante de urbano está muy molesta por los señalamientos que se han hecho sobre su persona, desde febrero pasado, cuando Betzel indicó que Bellakath le debía 100 mil pesos en servicios no remunerados.

Esa no fue la única acusación que la joven hizo, sino que destacó que, cuando le pidió a Bellakath que asumiera su deuda, la cantante la amedrentó con encargarse de boicotear su negocio, si se atrevía a hablar públicamente.

En entrevista con "Venga la alegría", la intérprete de "Reggaeton champagne" niega tener una deuda con la joven y señala que todo se trata de una mentira, pues asegura que Betzel no podría tener 100 mil pesos para invertir en material, debido a que sugirió que su carrera como extensionista es relativamente corta.

"Conmigo no va a estar ratera, no le voy a dar un sólo peso porque no le debo nada, nada más mírala, ¿de dónde ella va a sacar 100 mil pesos en extensiones?", argumentó.

Chávez llegó a decir que, en 2019, comenzaron sus negociaciones con Bellakath, quien se comprometió en pagar sus servicios con menciones y publicidad a través de sus redes sociales.

Sin embargo, -alega Betzel- la cantante sólo mencionó su trabajo en dos ocasiones y, cuando ella le pidió que le pegara monetariamente, a falta de la publicidad que le había prometido, se negó rotundamente.

Pero Bellakath se defiende cuestionándose cómo hizo Betzel para reinvertir en más material, cuando había perdido aparentemente 100 mil pesos en todo el trabajo que realizó para ella.

"Ella, según, siguió colaborando conmigo, ¿de dónde va ella a seguir invirtiendo de los 100 mil pesos de extensiones?, es una total tontería".

Además, dijo que Chávez no tiene un negocio propio como ha expresado y la denominó únicamente como "una practicante".

"Ella lo que es, es una practicante, porque ni extensionista profesional es, no tiene local ni nada de eso, investíguenla bien", precisó.

La cantante, visiblemente molesta, expresó que así como Betzel está demandándola, ella también ya emprende acciones legales en su contra.

"Ya estamos trabajando nosotros por la parte legal, vamos a juntar a todas las niñas que estafaste y que les hiciste curso, les robaste el dinero y te transfirieron", detalló.

"No tienes por qué estar quemando a nadie y colgándote de la fama de nadie, ni queriendo hacer quedar mal a la gente, porque quedas más mal tú".

Refiriéndose a Chávez como "la estafadora", Bellakath envió un mensaje contundente:

"Yo no te voy a pagar porque no te debo un sólo peso, ponte a estudiar verdaderamente lo que es poner unas extensiones, invierte bien, no pongas pelos de escoba porque es lo que tú pones, y no estés de ratera, estafando a la gente con los cursos. No te debo nada y no te voy a pagar ni un sólo peso, ponte a trabajar, te lo repito".

