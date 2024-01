Bellakath explota contra las mujeres que la critican: "¿Cuál es la envidia conmigo?"

Bellakath está harta de los ataques que recibe todos los días por parte de varias mujeres, la cantante de éxitos en streaming como "Gatita" y "Reggaetón champagne", que interpreta con Dani Flow, explotó en sus redes sociales en contra de mujeres que asegura, son inseguras y le tienen envidia.

Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath, de 25 años, compartió en redes sociales unos estados en los que comenzó respondiendo críticas sobre sus extensiones; la joven, que se popularizó en 2023 con el tema "Gatita", lanzó en octubre de 2023 su primer disco titulado Kittyponeo.

Se asume como una reggaetonera exitosa que empodera a las mujeres que así lo quieran, y puntualizó que a pesar de los ataques que recibe por su físico, es una mujer muy segura de sí misma.

Bellakath manda advertencia a quienes la critican

Bellakath, quien estudió derecho y creció en la delegación Iztacalco, explotó en contra de quienes asegura le tienen envidia, pidió un alto a las críticas por su aspecto, pues dijo, ella hace música, por lo que pidió sólo se fijen en ello.

"Siempre tienen un problema conmigo, son las mismas mujeres que se creen feministas, ¿cuál es el problema conmigo?, yo hago música, es en lo único que se deberían de fijar y ya".

Advirtió que dejaran de criticarla, porque si no, un día hará un video en TikTok donde expondrá a las que la juzgan y responderá uno a uno los ataques.

“Soy una persona también y soy más perra”, advirtió.

"Soy la más segura de todas, la seguridad me ha llevado a donde yo quiero", afirmó, y recordó sus orígenes en el medio, cuando su físico era muy diferente al que luce actualmente.

Cantante Bellakath. Foto: Captura tomada de Instagram @labellakath

“Un claro ejemplo del nivel de seguridad que tengo es haberme metido a la tele siendo una plana, una tabla cuadrada, sin labios, sin nada de eso, imagínense el nivel de seguridad y lo cabrona que siempre he sido; aún así le gané a alguien en votos, alguien que era Miss, no me acuerdo de qué", afirmó.

Sin maquillaje, Bellakath reafirmó que brillará siempre se ponga o se quite de su físico, y confesó que el haberse operado el trasero la hace sentir aún más segura y hermosa.

"Yo voy a brillar siempre, me ponga lo que me ponga o me quite lo que me quite, ahora que me puse cul** estoy imparable, me siento la más curvilínea; me vale lo que opinen, ¿cuándo lo van a entender?".

