Si algo tiene Belinda al momento de hacer realidad sus proyectos en la música es que no escatima en recursos, no sólo monetarios, también creativos y humanos, por eso en su nuevo disco Indómita incluyó una colaboración con Jared Leto.

“Todo el tiempo me dice que ama a México, además nos admiramos profundamente. Cuando terminamos de grabar la canción me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’. Que una persona como él, un ganador del Oscar, que para mí es uno de los mejores cantantes y actores en el mundo, me haya dicho ‘confío en ti’, es algo inexplicable”, comentó Belinda durante una mesa redonda con algunos medios de comunicación.

No quería cualquier tema para cantar con él, así que, dijo, se sentaron a componer y así nació “Never not love you”, un tema con una letra muy sentida en la que un lado de la pareja confiesa que, a pesar de que su amor no pudo ser, nunca ha dejado de amar al otro.

“Es una canción romántica, 100% de amor”, dijo Belinda, quien aclaró con una leve sonrisa: “no va dedicada a nadie, quiero de antemano expresarlo aquí, estamos muy emocionados los dos”.

La cantante señaló que Jared Leto quería grabar su parte en español, pero ella le hizo ver que así como estaba era perfecto.

“Es un experimento que tiene un toque regional, pero sin que él pierda su esencia”.

Belinda compartió que le tomó horas de trabajo lograr el concepto de Indómita, debido a que cada una de las canciones irá acompañada de un trabajo audiovisual.

Beli, como la llaman sus fans, está echando la casa por la ventana con esta producción, que estrena el 5 de junio, un riesgo que debe estar perfectamente calculado, ya que, al ser artista independiente, es su dinero el que está en juego aquí.

“Todo lo que ven es inversión mía; la parte audiovisual es fundamental, mis fans siempre esperan mucho. Invierto todo y no escatimo en lo que es mi trabajo, en este disco va a ser lo mismo… porque mi público espera mucho de mí.

“Soy una mujer indómita”: de esta manera es como la cantante se percibe en la actualidad, por eso el nombre de su álbum.

Y es que este es su año: ha estrenado varios sencillos, recibió el Premio Evolución en los Billboard Latin Women in Music, debutó hace unos días en la alfombra roja de Festival de Cannes, está por estrenar la serie Mentiras (13 de junio) por Prime Video y se confirmó hace un par de días su protagónico en la serie de Sony Pictures Televisión, Carlota.

“Todo es fruto del trabajo y es hora de la cosecha, al final el árbol crece. Ha sido un proceso de mucho tiempo, esfuerzo, sacrificio y entrega para lograr esto, porque sin trabajo no habría resultados”.