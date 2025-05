Los sets de grabación guardan muchas historias… y no todas son felices. Bárbara de Regil confesó que la convivencia con Susana Zabaleta fue más complicada de lo que imaginó mientras compartían proyecto, ¿qué pasó entre las famosas? Te contamos.

De acuerdo con Regil, la tensión surgió cuando coincidieron en la cuarta temporada de "Rosario Tijeras", experiencia que le dejó una mala impresión de la cantante y actriz.

La historia fue contada en un episodio de "Secretos de parejas", de Canela TV, donde Bárbara reveló que antes de trabajar con Zabaleta ya había escuchado advertencias sobre su actitud en los rodajes, pero prefirió no hacer caso.“Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí”, dijo.

Durante una jornada de grabación, Bárbara entró al área de maquillaje, donde coincidió con Zabaleta. Al saludarla, no recibió respuesta, y notó una actitud grosera."Yo estaba en una videollamada con Mar y cuando terminé, me empezó a hacer burla, a imitarme", contó.

Ese momento la hizo recordar los comentarios que había escuchado previamente.“Yo siempre quiero tener mi propia experiencia y no dejarme llevar por lo que me digan. Pero en este caso, mi experiencia confirmó lo que me habían advertido los demás”, admitió.

Según dijo, otros compañeros de producción le comentaron que Zabaleta continuó hablando de ella a sus espaldas:"Todos me contaron que empezó a decir: 'Ay, esto aguanta, esto aguanta, yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas'. Empezó a decir mucha tontería".

Susana Zabaleta habría golpeado a Bárbara de Regil

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una escena en la que Zabaleta debía simular una inyección. Bárbara explicó que le indicó el punto en el que debía colocarla, pues era una jeringa retráctil."Le dije: 'Inyecta aquí', y me dijo: 'Sí', pero me metió un madrazo y me pegó horrible. Yo pensé: '¿Es broma?' Volteé y le dije: 'No te lleves pesado conmigo', y me contestó: 'Yo no me llevo pesado, yo vivo pesado'."

Hasta el momento, Susana Zabaleta no ha respondido públicamente a estas declaraciones.

