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La diversión en la nunca para. Por este motivo, no te puedes perder de ir a escuchar diferentes ritmos desde baladas románticas, j-pop, hasta banda sinaloense en los que tendrán lugar este fin de semana.

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Hatsune Miku – Miku Expo 2026

La cantante virtual japonesa Hatsune Miku regresa una vez más a la capital para traer su ritmo virtual a sus fans. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar éxitos como “Levan Polkka” o “YYYYY”, entre otros. La cita será en el Pepsi Center WTC el martes 19 de mayo a las 21:00 horas.

Yuri

La intérprete de éxitos como “Maldita primavera” o “Detrás de mi ventana” cantará en el Auditorio Nacional como parte de su Icónica Tour, prometiendo reencontrarse con sus fans y recorrer varios de los temas más importantes de su trayectoria. Su presentación se llevará a cabo este próximo miércoles 20 de mayo a las 20:30 horas.

Marco Antonio Solís “El Buki”

Si alguna vez has cantado “¿A dónde vamos a parar?”, entonces no te puedes perder escuchar al mismísimo “Buki” este próximo sábado 23 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros, siendo una de las presentaciones más esperadas para los seguidores de las baladas y la música romántica.

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Liverpool Legends

Si creciste rodeado de buena música es probable que te haya tocado escuchar éxitos como “Yesterday”, “Let it be” o “Twist and shout”, temas representativos de The Beatles, una de las agrupaciones más importantes de los años 60 y cuya influencia cambió la industria musical.

El grupo Liverpool Legends recrea los temas originales y sus integrantes fueron elegidos por Louise Harrison para rendir homenaje al legado de la banda. Ellos estarán tocando este próximo sábado 23 y domingo 24 de mayo a las 19:30 horas en el Auditorio Nacional.

Banda MS

Si te encanta bailar sinaloense tienes que ir de a fuerzas a escuchar a Banda MS, quienes estarán interpretando éxitos como “Tu perfume” o “El color de tus ojos”, este próximo sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en la Arena CDMX.

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