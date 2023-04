Bad Bunny recibe importante nominación ahora por su trabajo como actor

Como cantante, Bad Bunny prácticamente lo ha ganado todo. En 2022 se convirtió en el artista más escuchado de Spotify y se coronó como la máxima estrella de la música.

Su disco "Un verano sin ti" logró los primeros lugares en las listas de popularidad y fue reconocido con varios y muy importantes premios como un Grammy en la categoría de mejor álbum de música urbana, un Grammy Latino y varios premios más.

Sin embargo, Benito, nombre real del artista, ha diversificado su carrera y a la par de su ya exitosa trayectoria como cantante, ha decidido incursionar en la industria del cine. Su primera aparición en la pantalla grande fue en "Tren Bala", cinta de acción en la que comparte créditos con Brad Pitt y que ahora le ha valido sus primeras nominaciones como actor.

Aunque fue una participación muy corta, su trabajo en la cinta podría hacerlo ganador a dos reconocimientos. Foto: IMDB

Recientemente los premios MTV Movie & Tv Awards dieron a conocer su lista completa de nominados y sorpresivamente el intérprete de "Ojitos lindos" aparece en dos categorías: la primera por Mejor Pelea y la segunda, y quizá más importante, Actuación Revelación; en esta última compite al lado de actores como Bella Ramsey ("The last of us") y Joseph Quinn ("Stranger Things").

Otros de los famosos que aparecen en la lista de nominaciones son Jenna Ortega por su papel protagónico en la serie "Merlina", Diego Luna por Andor, Pedro Pascal, Austin Butler, Micahel B. Jordan, Selena Gomez y Harry Styles por su papel en "Don't Worry Darling".

Cabe destacar que el llamado "Conejo malo" está por estrenar otro importante proyecto en las salas de cine, se trata de "Cassandro", donde actúa al lado de Gael García; además de que fue elegido para protagonizar "El Muerto", una película de Marvel donde se hablará de la historia del primer superhéroe latino.

