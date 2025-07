La noche de este domingo 27 de julio se disputó la gran final de "MasterChef Celebrity", en la que los tres últimos participantes se enfrentaron al mayor reto del programa.

Carlos Quirarte, Andrea Noli y Dani Valle tuvieron que impresionar a los chefs con un menú completo; es decir, entrada, plato fuerte y postre, esto sin límite en los ingredientes que pueden utilizar.

En el foro, y como apoyo especial, estuvieron presentes familiares, amigos y excompañeros de los finalistas, quienes entre cantos y gritos de apoyo alentaron a su favorito para ganar esta final.

Los concursantes tuvieron solamente 120 minutos para realizar sus últimas preparaciones. El primero en presentar su entrada fue Dani que optó por un callo de hacha acompañado de dos salsas. Por su parte, Quirarte reinventó el chile en nogada usando el relleno en un crocante de maíz azul.

La última en lucirse frente a los jueces fue Noli, que mostró una trilogía de camarón, mismo que en un inicio parecía haberse complicado, pues no terminó su cocción. l

Tanto Herrera, Poncho y Zahie se dijeron gratamente sorprendidos por estos tres platos, pues, aunque aceptan que cada uno va a “un mercado diferente”, son dignos de la final.

Incluso el primero de ellos se aventuró a comentar que es el primer guiso digno de esta instancia en mucho tiempo, dejando entrever que la generación 2025 ha superado a las anteriores en habilidades culinarias.

El gran ganador, luego de que los tres jueces terminaron de deliberar fue el influencer, Dani Valle, quien se llevó un millón de pesos y el reconocimiento como MasterChef 2025.

"No puedo creerlo, esto parece sacado de un cuento. No me lo creo", dijo el creador de contenido.

Tras esto las estufas de la cocina se apagaron a la espera de los siguientes famosos que decidan ponerse el mandil y demostrar que pueden ser el siguiente gran chef de México, aunque tendrán una vara muy alta que superar con lo visto esta noche.

