Este domingo 27 de julio se celebra la final de MasterChef Celebrity Generaciones 2025, donde Carlos, Dani y Andrea compiten por el premio. Exconcursantes comparten sus impresiones previas y reviven momentos del programa.

La gran final de MasterChef Celebrity está a solo unos minutos de ocurrir. Previo a esto, varios de los talentos que vimos en la cocina se dieron el tiempo para platicar un poco sobre su experiencia y lo que esperan de los tres finalistas:

Carlos Quirarte

Dani Valle

Andrea Noli

¿Quiénes son los favoritos de MasterChef Celebrity Generaciones 2025?

La mayoría no se atreve a dar un ganador, excepto Plutarco Haza y Gloria Chagoyán, quienes, pese a apoyar a todos, tienen preferencia por Carlos Quirarte.

“Con Quirarte hubo un pique muy divertido, nos tocó jugar en equipos distintos, jugamos bien, pero curiosamente es una de las cinco personas que me llevé como amigo. Le doy ánimos, hizo un muy buen trabajo”, dijo Plutarco Haza, eliminado 14 de MasterChef Celebrity Generaciones 2025.

Plutarco Haza durante la premier de MasterChef Celebrity Generaciones. Foto: César González/ EL UNIVERSAL

¿Cuáles fueron las novedades del concurso MasterChef Celebrity?

Una de las novedades de esta temporada fue la inclusión de tres generaciones, algo que encantó tanto al público como a los chefs. Memo Ríos y sus contemporáneos se dicen felices de haber conocido a los millennials y a la generación Z.

“Hay jóvenes, afortunadamente la mayoría está en el celular, pero utilizándolo, y también platican, eh. También son humanos, pero no nos damos cuenta”, compartió el actor y cantante originario de Toluca.

¿Cuáles fueron las polémicas durante el reality show de cocina?

Las polémicas también fueron parte del sazón del reality. Una de ellas fue el roce entre Plutarco y Carlos, que, como todos unos profesionales, supieron dejar en el set, al igual que todo lo que pudo disgustarles durante las grabaciones.

“Hubo cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron en el programa, pero no tengo ningún problema con los chefs, mis compañeros o la producción”, expresó Plutarco Haza.

Por su parte, Gloria asegura que muchas veces no es suficiente con saber cocinar, como en el caso de Chef en Proceso, quien tuvo una polémica tras su salida con una serie de videos en redes sociales. Y es que, al existir jueces: “los platillos tienen que ser a su gusto”.

Sin duda alguna, esta competencia de cocina nos dejó varios momentos como espectadores, pero los competidores se llevan una experiencia especial y, sobre todo, nuevas habilidades y amistades entre generaciones distintas en MasterChef Celebrity Generaciones.