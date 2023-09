Así fue el show The Cure en el Foro Sol hace 10 años: en medio de un temblor Robert Smith festejó sus 54 años

The Cure es una de las bandas británicas más importantes de rock alternativo. Fue formada en 1976 y desde entonces comenzó a construir una trayectoria que se sigue escribiendo en la actualidad. La cúspide del éxito la alcanzaron a finales de la década de los ochenta, en medio de múltiples cambios en su formación.

The Cure. Fuente: Instagram @thecure

El líder de la banda es Robert Smith, cantante y compositor que se ha encargado de marcar el estilo musical de The Cure. Siempre orientó a la formación hacia un sonido de rock alternativo, permitiendo así que se transforme en toda una eminencia dentro del rubro y una de las grandes referentes para las nuevas generaciones. ​

The Cure en el Foro Sol

Hace 10 años, The Cure visitó México en el marco de su gira por América Latina “LatAm2013”. La banda británica se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México y ofreció un concierto que revolucionó a las miles de almas que se dieron cita para presenciar un show que duró cuatro horas.

The Cure. Fuente: Instagram @thecure

Minutos antes de que la formación pisara el escenario mexicano, se produjo un temblor de 5.8 grados que paralizó los corazones de los presentes que se aprestaban a vivir una verdadera fiesta. Es que esa noche, Robert Smith cumpliría 54 años de edad y se trataría de un condimento más para una de las noches más inolvidables que la música ofreció en el Foro Sol con The Cure.

The Cure tocó cerca de 50 canciones, entre las que se escucharon “Open”, “High”, “The End of the World”, “Love song” y “In between days”. Más de 57 mil fanáticos presenciaron tal espectáculo, pero al cabo de dos horas muchos comenzaron a retirarse del Foro Sol, algunos enojados por la calidad del sonido. Sin embargo, la banda seguía con su inagotable repertorio que pareció aburrir a los presentes en la segunda parte en donde se escucharon canciones menos comerciales. Finalmente, el cierre fue a lo grande con las canciones “10:15 Saturday night” y “Killing an Arab”, revolucionando a quienes se dieron cita en México para un hito imborrable en la historia del rock alternativo.