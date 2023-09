Así fue el primer show de Britney Spears en México hace 21 años: se fue abucheada por cantar sólo 5 canciones

La cantante, bailarina, modelo y actriz Britney Spears es una de las máximas celebridades del mundo del espectáculo. La artista nacida en Misisipi, Estados Unidos, tiene 41 años en la actualidad y consigo una enorme trayectoria con su música que le ha permitido engalanar los escenarios más importantes del mundo.

Britney Spears. Fuente: Instagram @britneyspears

La artista siempre ha dado de qué hablar con sus espectáculos y su vida privada también ha sido motivo de muchas repercusiones. Ahora, Britney Spears está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y eso se da luego de que logró liberarse de la tutela que su padre, Jamie Spears, uno de los temas más polémicos en su historia.

Así fue el primer show de Britney Spears en México

Hace 21 años, en 2002, Britney Spears realizó su primera visita a la Ciudad de México que terminó en una experiencia amarga para los fans. La cita fue en el Foro Sol y la artista estaba en el apogeo de su carrera en la música pop. A pesar de que todo parecía ir según lo planeado, una lluvia torrencial hizo que la intérprete de "Hold it Against Me" solo cantara cinco canciones, se disculpara y diera por terminado el concierto.

Britney Spears. Fuente: Instagram @britneyspears

El multitudinario público que se dio cita en este espectáculo en México terminó abucheando a la celebridad y tuvo que resignarse a solo haber disfrutado de cinco canciones de su artista preferida. Las críticas se multiplicaron y la Princesa del Pop tardaría 9 años en retornar a tierras aztecas para complacer a sus seguidores.

Finalmente, la intérprete de “Oops!...I Did It Again” retornó a México en el 2011 y pudo ofrecer un espectáculo de primer nivel como el que le corresponden a estrellas de su talla. Britney Spears estuvo durante dos horas sobre el escenario, con las mejores canciones de su trayectoria y un espectáculo de sonido y luces sin igual. La artista tenía su revancha y no la desaprovechó, pues dejó todo de sí para que los asistentes a la velada se marcharan a sus hogares con uno de los mejores recuerdos de sus vidas.