¿Cuál es el show más recordado de la carrera de Beyoncé y por qué no cantó en este 2023 en México?

Beyoncé es una de las artistas con más talento y de las más importantes del mundo. La nacida en Texas, Estados Unidos, tiene 42 años de edad y ostenta una gran trayectoria que le ha permitido recorrer los escenarios más importantes y reunir millones de fanáticos detrás de su discografía.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, como es su nombre completo, se destaca también como cantautora, productora, actriz, directora, diseñadora y empresaria. Además, en las redes sociales acumula más de 316 millones de seguidores, lo que le permite imponerse como una figura influyente dentro del mundo de la música y de la moda.

Beyoncé y su ausencia en México

La artista norteamericana se destaca por los espectáculos que ofrece en donde pone todo su talento a disposición de los fanáticos. En su carrera son muchas las presentaciones que se han marcado como hitos en su carrera profesional, sin embargo el concierto que ofreció en 2018 en el festival Coachella, California, es el más recordado.

El espectáculo de Beyoncé fue considerado el mejor de un artista en vivo, además ella se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser cabeza del mítico festival. En lo personal, la artista había dado a luz a sus hijos mellizos por lo que atravesaba un gran proceso físico y en medio de sus canciones contó con las participaciones especiales de su esposo Jay-Z, su hermana Solange y las integrantes de Destiny's Child.

Este año, Beyoncé se encuentra desarrollando su gira mundial "Renaissance", aunque lo de mundial no aplicaría en este caso ya que el tour de la intérprete de “Crazy in Love” no incluyó a Latinoamérica. Por tal motivo, los fanáticos de Beyoncé que habitan en México no pudieron verla en tierras aztecas, y para conseguir asistir a alguno de sus shows tuvieron que viajar a Europa o Estados Unidos.