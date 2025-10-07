La cocina siempre ha sido un espacio para experimentar y en “Only Flans”, el nuevo programa de Tastemade, dos creadoras de contenido muy queridas llegan para demostrarlo. El formato no es convencional, pero sus protagonistas confían en que será del gusto de todos.

“Este proyecto junta a la familia, estos videos con mis nietecitos de Only Flans son algo nuevo para mí”, señaló la Abue Angie, una de las tiktokers de gastronomía más populares en redes sociales.

En este proyecto, su rival es Celeste Pellegrini, una influencer que sabía que este sería un verdadero reto, ya que mientras su contrincante es experta en la cocina, ella admite que se le queman hasta las tortillas.

“Only Flans” funciona con una dinámica sencilla: dos cocineras deben reinventar platillos típicos mexicanos. En el primer episodio, por ejemplo, una de ellas decidió servir el pozole sobre un clásico chicharrón preparado, sorprendiendo al jurado y a la audiencia.

La Abue Angie suele seguir las recetas tradicionales, pero en este formato se enfrenta a retos que la obligan a salir de su zona de confort. “Son unos retos muy raros, pero aprendí mucho de todos los jóvenes”, comentó la creadora.

El show también cuenta con un tercer protagonista: el Abue, quien funge como jurado y prueba todas las creaciones. Durante los primeros episodios, su esposa se llevó la mayoría de las victorias, mientras que los castigos para la perdedora incluyen comer tacos de chiles toreados e incluso cucarachas.

¿En dónde ver “Only Flans”?

“Only Flans” es una producción de Tastemade que estará disponible en sus plataformas de redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, además de en servicios de streaming como Rokku y Pluto TV.

Los capítulos se estrenarán de manera semanal. El primero ya se encuentra disponible y esta primera temporada solo contará con cinco entregas, aunque dependiendo del recibimiento del público podría renovarse para más episodios.