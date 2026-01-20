Más Información

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

Para los fanáticos de las historias de dragones, traiciones y guerras de "", hay un guiño en la serie que solo los verdaderos conocedores identifican, pero, algunos tal vez no habían notado: la historia de un caballero torpe y un niño demasiado listo para su edad.

Hoy, con "A Knight of the Seven Kingdoms" llega a la pantalla, se revela la historia oculta, dispersa entre diálogos, libros viejos y frases que tal vez podían ser irrelevantes… hasta ahora.

"A Knight of the Seven Kingdoms" está basada en las novelas cortas de George R. R. Martin conocidas como "The Tales of Dunk and Egg". La acción ocurre unos cien años antes de "Game of Thrones", cuando los Targaryen aún gobiernan el Trono de Hierro.

Dunk (Ser Duncan el Alto) es un huérfano criado por un caballero errante que muere antes de poder nombrarlo oficialmente como tal. Egg, en cambio, es un niño rapado, brillante y con secretos de sangre real. Juntos recorren los caminos de Westeros, no para cambiar el mundo, sino para sobrevivir en él.

Las referencias a Dunk y Egg en "Game of Thrones"

Aunque muchos lo pasaron por alto, "Game of Thrones" mencionó a Dunk y Egg en varias ocasiones. No como protagonistas, sino como leyendas, recuerdos y nombres escritos en libros viejos.

En la primera temporada, cuando Bran Stark se recupera de su caída, Old Nan le ofrece contarle historias para pasar el tiempo. Entre ellas, menciona las aventuras de Duncan the Tall, que según dice eran de sus favoritas. Bran las rechaza por preferir cuentos de terror, y la serie nunca profundiza más.

Más adelante, en King’s Landing, Joffrey hojea el famoso Book of Brothers, el registro de los caballeros de la Guardia Real. Mientras se burla de Jaime Lannister por tener pocas hazañas escritas, se topa con un nombre inesperado: Duncan the Tall. Cuatro páginas dedicadas a él.

Una de las referencias más recordadas ocurre con la muerte del Maester Aemon. En sus últimos momentos, pronuncia una sola palabra: “Egg”. Aemon es un Targaryen y Egg fue su hermano menor, el mismo niño que acompaña a Dunk.

"A Knight of the Seven Kingdoms" no es solo un nuevo spin-off. Es la materialización de una historia que "Game of Thrones" llevaba años insinuando y ahora se hizo realidad, puedes ver el primer episodio en HBO.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero. Foto: AFP / Aaron Chown / AP / Alessandra Tarantino

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”: The Grosby Group

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Antonela Roccuzzo y Messi /AFP

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

[Publicidad]