Yolanda Andrade sigue sin regresar al programa "Montse & Joe" en e que apareció por última vez en marzo, cuando se anunció por todo lo alto su regreso después de varios meses alejada recuperándo su salud, tal y como lo hace ahora, aunque según señalan, la conductora de 53 años se mantiene alejada del celular y sin responder mensajes.

Yolanda fue diagnosticada hace un par de años con un aneurisma cerebral, sin embargo su estado de salud ha ido decayendo desde entonces al grado de que tiene problemas significativos para caminar y hablar.

Aunque la conductora no ha dicho con claridad cuál es el diagnóstico más actual, en un reciente audio se le escucha hablar de que en la Clínica Sinai le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Yolanda Andrade vive momento complicado

Aunque en redes sociales Andrade parece estar muy activa compartiendo momentos del pasado, recordando y agradeciendo a amigos, últimamente se ha mantenido alejada del teléfono sin responder mensajes, así lo señaló la periodista Ana María Alvarado.

"Hay fotos de ella que ha subido que se ve la tristeza, que se ve la angustia, la desesperación de saber que tienes una enfermedad que no se va a curar".

Yolanda Andrade comparte en redes esta foto con su amiga Consuelo Duval.

Alvarado señaló que según gente cercana a Yolanda le dijo que por ahora se encuentra muy enojada, no quiere hablar con nadie.

"Gente cercana a ella me decía que está en una etapa de muy enojada, realmente enojada; no quiere hablar con nadie, se ha alejado del teléfono, no contesta, ya lo dijo un poco Montserrat 'mando mensajes y no contesta'".

Se sabe que la luz de las pantallas le fastidia, le molestan los ojos y le duele la cabeza, en parte, por ello se ha mantenido alejada del celular.

Raquel Rocha, la productora de "Montse & Joe" asegura que son falsas las versiones que aseguran que Yolanda Andrade ya no es parte del programa y que incluso, ya no se le está pagando.

"Está todavía en tratamiento y lo que más le piden es que descanse; la empresa la respalda full, ella sigue contemplada como un talento del canal, sigue todo bien, como si siguiera con nosotros, si han tenido la oportunidad de ver el programa, metemos capsulita, metemos cosas para que ella siga presente dentro del programa", aclaró con el reportero Edén Dorantes.

Rocha compartió que Andrade está más que pendiente cada vez que tienen grabación de "Montse & Joe".

"Ella está al pendiente, todos los días de grabación nos marca a Montse y a mi en las mañanas, a veces cuando se ha sentido bien y ha podido ir a grabar, y cuando no manda saludos", precisó, y concluyó:

"Ella sigue trabajando con nosotros".

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y autoinmunitaria que afecta al sistema nervioso central, puede provocar debilidad muscular, problemas de coordinación, alteraciones visuales, entumecimiento, fatiga y otros síntomas.

