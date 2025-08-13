Más Información

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade (EE.UU.), acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 hora local (6:55 hora GMT) de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de 2 gramos.

De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que ya abonó una fianza de 2.500 dólares, y otro por posesión de cannabis, por el que abonó 500 dólares.

Conocido por éxitos como 'Ley seca' y 'Dákiti', el artista ha colaborado con figuras como Bad Bunny, J. Balvin y C. Tangana.

