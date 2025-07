Esta noche arranca la tercera temporada de “La casa de los famosos México” cuando los espectadores ya se preguntan si habría integrante sorpresa número 15, como ocurrió en la primera edición con el ingreso de la Barby Juárez y en la segunda entrega con Paola Durante. La productora del reality show de Televisa, Rosa María Noguerón, no dijo que sí pero tampoco no, lo cual fue entendido como un sí, así que parece que la casa no está tan completa como parece.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

** Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.**¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc