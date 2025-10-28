El Conquistador vivió su primer programa en el que se presentaron a los tres equipos que se enfrentarán diariamente en retos de supervivencia extrema para lograr llegar a la gran final y ganar el premio de 4 millones de pesos, esta producción cuenta además con la conducción de Julian Gil y Valeria Marín.

El programa tiene como escenario el Parque Nacional Los Haitises de República Dominicana, dando un set de más de 10 kilómetros para que los 36 concursantes se enfrenten en pruebas que realmente pueden poner en riesgo su vida.

“El conquistador” cuenta con tres equipos, las amazonas que visten de verde que estará conformado por 12 mujeres lideradas por Viridiana Alvarez, la primera mujer de América Latina en conquistar las 14 montañas más altas del mundo.

Por otro lado, Petere Hase, entrenador personal originario de Puerto Rico hará lo propio con sus Titanes, 12 hombres de uniforme rojo que según ha dicho en entrevistas, fueron difíciles de manejar por tanta testosterona en el grupo, algo que no sucedió en los Centauros del judoca Eduardo Ávila Sanchez que es el único conjunto mixto y lucen prendas azules.

Como era de esperarse, el primer episodio del reality show tenía que empezar con un reto que demuestre el nivel de peligro al que tendrán que hacer frente, la prueba que tuvieron que superar fue el “salto de fe”, en el que debían saltar de tres trampolines de 15 metros, nadar en mar abierto hasta la canoa del color de su escuadra, misma que pudieron remar hasta que todos saltaron, después debían buscar a su capitán, subirlo al barco y escalar una pared con altura de un edificio de cinco pisos, finalmente subieron una enorme escalera e izaron la bandera de su conjunto.

¿Quién ganó la inmunidad en “El Conquistador”?

Las Amazonas fue el equipo que ganó la primera inmunidad de “El conquistador”, lo que les asegura no perder a ningún miembro durante esta semana de competencia, además de quedarse con el campamento rico que tiene camas, cocina y otros “lujos”, lo que será una ventaja conforme avancen los días.

Por otro lado los Titanes quedaron en segundo lugar y como premio se llevaron las llaves del campamento “pobre” que está al aire libre y se enfrentarán a la inclemencia de los elementos, algo mejor que los Centauros que habitarán en el campamento “infernal” en la zona más inhóspita del lugar con agua limitada, en ambos casos ninguno de los equipos recibirá alimentos y tendrán que buscarlos en la selva.

Las Amazonas también tuvieron el privilegio de elegir al primer nominado del equipo azul, aunque ellos tuvieron que poner a dos más de su equipo en la placa, mientras que los titanes tuvieron que hacer lo mismo con un miembro del conjunto, los concursantes en riesgo de salir son:

Richie (Centauros)

Gina (Centauros)

Franco (Centauros)

Baby (Titanes)

“El conquistador” se puede ver a través de la señal de canal 5 de lunes a viernes en punto de las 9;30 de la noche, además, para aquellos que no puedan sintonizarlo en ese horario, los episodios están disponibles en Vix junto con “El conquistador: Luna de miel extrema”.