Los reality shows de supervivencia no son algo nuevo, pero con “El conquistador”, Televisa busca crear el más extremo que se ha visto en el mundo, todo de la mano de Julian Gil y Valeria Marín como conductores y “participantes” indirectos.

El programa se situará en el Parque Nacional Los Haitises de República Dominicana, dando un set de más de 10 kilómetros para que los 36 concursantes se enfrenten en pruebas que realmente pueden poner en riesgo su vida como “el salto de fe” que es desde un risco a más de 20 metros de altura al mar abierto.

Dentro de “El conquistador” habrá tres equipos, Las Amazonas que estará conformado por 12 mujeres lideradas por Viridiana Álvarez, la primera mujer de América Latina en conquistar las 14 montañas más altas del mundo.

Por otro lado, Petere Hase, entrenador personal originario de Puerto Rico hizo lo propio con sus Titanes, 12 hombres que según dice, fueron difíciles de manejar por tanta testosterona en el grupo, algo que no sucedió en los Centauros del judoca Eduardo Ávila Sanchez, que es el único conjunto mixto.

Como en cualquiera de estos programas, el que se estrena este mismo lunes 27 de octubre tendrá tres campamentos que se disputarán semana a semana, el de los ricos que en palabras de Julian y Valeria, no es “tan bonito como en otros shows”, el de los pobres y el infierno que los conductores afirman “el nombre le queda corto”.

Julian Gil y Valeria Marín tendrán su luna de miel extrema

Mientras los competidores que en su mayoría no son atletas de alto rendimiento dejan carne y sangre en las pruebas, Julian Gil y Valeria Marín protagonizarán un programa gemelo, “EL conquistador: Luna de miel extrema”, en el que las cámaras seguirán a los recién casados en 24/7 mostrando su experiencia como conductores exclusivamente por VIX.

Además, esto fue un reto difícil para ellos, pues, dicen que al recibir la llamada con esta propuesta decidieron que sí su matrimonio lograba sobrevivir 60 días de convivencia bajo estas circunstancias, lograrían superar cualquier problema de la vida diaria, algo que parece, lograron.

