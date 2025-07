Entre todas las fechas que han marcado la historia de los Beatles, el 10 de julio ha tomado un lugar especial como día para celebrar su legado y volver a sentir el impacto cultural que provocaron. Sin embargo, no es la única que los fanáticos recuerdan. El 16 de enero, primero en el calendario anual, es en honor a la inauguración del club The Cavern en Liverpool en 1957; pasando al 25 de junio en conmemoración de la presentación de la banda en el programa de la BBC “Our World” de 1967, donde interpretaron “All You Need Is Love” y de ahí se traslada justo al 6 de julio, día en que Lennon conoció a McCartney a finales de los 50s.

Como sea, los fanáticos y los que apenas están entrando al universo de la banda británica, tiene distintas opciones audiovisuales para tener su propio festejo, en algunas de ellas, como un gran maratón.

Aquí te damos cinco posibilidades documentales y hasta de ficción, para pasar un domingo Beatle, tanto de manera gratuita, como con costo.

The Beatles: A complete Anthology

Esta serie documenta la vida y época de The Beatles, desde el inicio de su éxito hasta el momento en que la banda número uno del mundo se desmoronó. Se estrenó a mediados de los 90s, acompañando tres discos dobles con grabaciones de estudio de la banda.

Dónde ver: TUBI, gratuita

The Beatles: Get Back

Peter Jackson, realizador de “El señor de los anillos”, retomó el material filmado durante la grabación del álbum “Leti t be” y creó tres entregas donde se ve la vida de los llamados Fantastic Four en el estudio, la manea e que iban creando las canciones, sus dinámicas, pleitos, risas, alegrías y tristezas.

Dónde ver: Disney+, con suscripción

Yesterday

¿Cómo sería un mundo donde nadie recordara a los Beatles?. El cineasta Danny Boyle (“Exterminio” y “Quisiera ser millonario”) explora esta idea colocando a un joven músico como la única persona que los tiene en mente y aprovecha eso, para obtener fama.

Dónde ver: Renta en Prime Video y Apple TV

Paul McCartney really is dead: The last testament of George Harrison?

Hubo un tiempo en el que se aseguró que Paul McCartney había muerto en pleno éxito beatle y que el accidente automovilístico donde había perecido, había sido relatado en la canción “A day in the life”. Este documental lleva la teoría de que 'Paul está muerto' a otro nivel, presentando una misteriosa voz en la grabación que relata la “verdadera” historia de los Beatles.

Dónde ver: TUBI, gratuita

Stuart sutclife: The lost Beatle

La historia de Stuart Sutcliffe, uno de los mejores amigos de Lennon y quien llegó a tocar el bajo, pero que con la llegada de McCartney prácticamente quedó en el olvido.

Dónde ver: TUBI, gratuita