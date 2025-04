A veces, los grandes eventos comienzan en silencio. No hubo largos discursos, ni siquiera muchas palabras. Win Butler, el vocalista de Arcade Fire, apenas habló durante las casi dos horas que duró el primer concierto de la gira Pink Elephant, pero a nadie le importó.

La noche del 22 de abril, el Teatro Metropólitan se convirtió en el escenario de esta mini gira improvisada que presenta, por primera vez, la música del nuevo disco de la banda canadiense que se estrena el próximo 9 de mayo. México fue el país elegido.

Minutos antes del inicio, los más puntuales se toparon con Butler, con lentes florales y que, sin anuncio previo, recorrió los pasillos del Metropólitan regalando flores a los fans. Luego, ya fuera del recinto, cruzó la calle rodeado de seguridad para comprar mercancía no oficial. Regresó caminando con una nueva playera.

Adentro, mientras el público tomaba asiento, sonaba Pink Elephants On Parade de Dumbo. El escenario estaba decorado con nubes rosas, flores flotantes y, colgado en lo alto, un corazón de cristal giratorio que lanzaba destellos como bola disco. A las 9:26 de la noche, tras los primeros chiflidos de ansiedad, las luces se apagaron.

Régine Chassagne apareció por los pasillos con un sombrero de flecos. Encendió una vela y caminó lentamente hacia el escenario, donde los músicos yacían en el suelo. Uno a uno fueron incorporándose, y comenzó la música.

Arcade Fire es una banda canadiense de indie rock formada en Montreal en 2001 por Win Butler y Josh Deu. Su alineación actual está encabezada por Butler y su esposa, la multiinstrumentista Régine Chassagne, junto con Richard Reed Parry, Tim Kingsbury y Jeremy Gara. Sus conciertos son una coreografía entre la banda cuando cambian de instrumentos: del piano al xilófono, del violín al sintetizador, todos tocan todo, y todos cambian de lugar.

El elefante rosa que no se puede dejar de ver

“Year of the Snake” fue una de las primeras canciones en sonar. En las pantallas-nube se proyectaban animales en movimiento. La canción, disponible ya en plataformas, hace referencia al calendario lunar chino y a los nuevos comienzos. A esta le siguió “Cars and Telephones”, una pieza escrita hace 20 años por Butler pero apenas revelada oficialmente en su nueva app Circle of Trust.

Durante “Open Your Heart or Die Trying”, una manta recorrió el público de mano en mano. En Stuck in My Head, todo se volvió morado. En I Love Her Shadow, Win aulló... y el público aulló de vuelta. Es la primera vez que se escucha el disco completo en vivo.

Luego de un breve intermedio, Régine apareció con orejas de gato y la segunda parte trajo los éxitos: Rabbit Hole, Creature Comfort, Afterlife, y un momento especialmente íntimo con My Body is a Cage, donde Win bajó al público con una flor que luego lanzó al azar. Le siguieron The Suburbs, Sprawl II, Everything Now.

Antes de Ready to Start, detuvo la canción por un error de entrada, pidió que le cantaran el Happy Birthday, lanzó su chamarra hacia atrás y –sin querer o no– quedó colgada en una nube.

Con un Metropólitan lleno a tope (tres mil personas, sold out), el cierre fue simplemente con las palabras: “Gracias, Ciudad de México, por esto. Nos vemos mañana”, dijo Butler antes de desaparecer entre las nubes. No hubo discursos ni despedidas largas o en clásico, en donde la banda deja el escenario y regresa; fue todo… por este día.